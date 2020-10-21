Мінрегіон назвав пріоритетні напрямки «Великого будівництва» на 2021 рік

Пріоритетними напрямками програми Президента «Велике будівництво» у наступному році стануть розвиток мережі надання якісних публічних послуг, прискорення економічного зростання регіонів і територій та напрямок "Туристичні магніти України".

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство розвитку громад та територій.

Зокрема, у програмі «Велике будівництво» на 2021 рік заплановано розвиток мережі надання якісних публічних послуг, у межах якої реалізовуватимуться проєкти шкіл, садочків, стадіонів та об’єктів спортивної інфраструктури, центрів надання адміністративних послуг та центрів безпеки.

«Прискорення економічного зростання регіонів та територій передбачає реалізацію проєктів, які забезпечать економічний розвиток та підвищення конкурентоспроможності регіонів, активізацію інвестиційної діяльності, підвищення рівня зайнятості населення та створення додаткових робочих місць. Такими проєктами, зокрема, можуть стати індустріальні парки та інші інноваційні об’єкти в регіонах», – зазначив міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов.

Крім індустріальних парків, до напрямку прискорення економічного зростання включено проєкти кооперативів у сільській місцевості, облаштування закладів професійно-технічної освіти та створення умов для виробництва, центри креативної економіки, технологічні та промислові парки, інша інфраструктура для створення додаткових робочих місць та залучення інвестицій.

У Мінрегіоні зазначають, що новацією у програмі "Велике будівництво" на наступний рік стане розвиток проєктів за напрямком "Туристичні магніти України", який орієнтовано на відновлення об’єктів культурної̈ спадщини, створення нових туристичних об’єктів та дотичної інфраструктури, відновлення музеїв і замків.

Відомство вже склало графік підготовки проєктів до реалізації "Великого будівництва" в 2021 році, погодило перелік технічних завдань, на які оголошено конкурс з відбору інвестиційних програм та проєктів регіонального розвитку на 2021 рік.

До 5 листопада облдержадміністрації мають дібрати програми і проєкти регіонального розвитку, що можуть фінансуватись за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку у 2021 році, і до 10 листопада надати Мінрегіону пропозиції з відповідним переліком.

Формування остаточного переліку триватиме до 1 грудня.

Як повідомляв Укрінформ, національний проєкт "Велике будівництво" ініційований восени 2020 року Президентом Володимиром Зеленським. Мета проєкту - побудувати необхідні об’єкти інфраструктури по всій Україні. З 1 березня в межах проєкту на понад 300 об’єктах одночасно розпочалися будівельні роботи. У планах цього року — зведення та оновлення понад 100 шкіл, 100 садочків, 100 стадіонів та 200 нових приймальних відділень лікарень. Також буде збудовано 4000 км доріг.

Станом на середину жовтня об'єкти цьогорічної програми готові на 84%.

Фото з відкритих джерел