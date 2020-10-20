«Велике будівництво» не закінчиться після виборів - Президент

Програма «Велике будівництво» не закінчиться після місцевих виборів.

Про це заявив Президент Володимир Зеленський у посланні до Верховної Ради про внутрішнє і зовнішнє становище України, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Велике будівництво", незважаючи на давню традицію української політики, не закінчиться після місцевих виборів. А стане ще масштабнішим. Крім нових доріг, шкіл, садочків і лікарень, ми почнемо реставрацію українських замків, театрів, музеїв, об'єктів культурної та архітектурної спадщини», - сказав Зеленський.

За його словами, це не просто назва чергової державної програми, адже всі бачать, що в країні дійсно іде велике будівництво.

«Ми "зшиваємо» Україну. Не лише ідеями. А й дорогами та мостами. Цього року – це 4 тисячі кілометрів доріг державного значення та 2 тисячі місцевого значення. 100 шкіл, 100 садочків, 100 спортивних об’єктів. 210 приймальних відділень з новітнім медичним обладнанням», - зазначив Президент.

Він звернув увагу на те, що чинну владу багато критикують за те, що закінчує деякі об’єкти попередньої влади.

«Більше того, ми закінчуємо об’єкти не лише попередньої влади, а й їхніх попередників і попередників їхніх попередників», - сказав він.

Як приклади Зеленський навів лікарню «Охматдит», яка була відкрита після реконструкції влітку, та Запорізький міст – найвідоміший довгобуд країни.

Національний проєкт «Велике будівництво», ініційований Президентом Володимиром Зеленським, стартував 1 березня 2020 року, коли одразу на понад 300 об’єктах одночасно розпочалися будівельні роботи. У планах цього року — зведення та оновлення понад 100 шкіл, 100 садочків, 100 стадіонів та 200 нових приймальних відділень лікарень, 4000 км доріг.