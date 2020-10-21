Кабмін виділив 37 мільйонів Закарпаттю на дороги та мости

Кабмін виділив 37 мільйонів Закарпаттю на дороги та мости

Укрінформ
Кабінет Міністрів виділив 37 мільйонів гривень Закарпатській області на берегоукріплення, дороги, мости.

Як передає Укрінформ, про це повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль у Телеграмі.

"На відновлення доріг місцевого значення, заходи з берегоукріплення, відновлення мостів та мостових переходів у Закарпатській області виділили додатково 37 млн грн. Влітку внаслідок повеней у західних регіонах України суттєво постраждала інфраструктура чотирьох областей, яка досі потребує відновлення", - написав Шмигаль.

Він також додав, що вимагає прискорити роботу щодо виділення коштів для Харківської області, де згоріло понад 20 домівок.

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Як повідомляв Укрінформ, інтенсивні опади протягом 22-24 червня призвели до ускладнення паводкової обстановки у Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській, Закарпатській та Тернопільській областях.

На Закарпатті найбільше постраждав Рахівський район. Також аномальна злива спричинила руйнацію дороги та житла в селах Міжгірського району.

У липні з резервного фонду держбюджету на ліквідацію наслідків червневої повені уряд виділив Закарпатській області 30 млн гривень.

Масштабні пожежі на Харківщині були на початку вересня цього року.

Фото: КМУ

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