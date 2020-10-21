Кабмін виділив 37 мільйонів Закарпаттю на дороги та мости
Як передає Укрінформ, про це повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль у Телеграмі.
"На відновлення доріг місцевого значення, заходи з берегоукріплення, відновлення мостів та мостових переходів у Закарпатській області виділили додатково 37 млн грн. Влітку внаслідок повеней у західних регіонах України суттєво постраждала інфраструктура чотирьох областей, яка досі потребує відновлення", - написав Шмигаль.
Він також додав, що вимагає прискорити роботу щодо виділення коштів для Харківської області, де згоріло понад 20 домівок.
Як повідомляв Укрінформ, інтенсивні опади протягом 22-24 червня призвели до ускладнення паводкової обстановки у Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській, Закарпатській та Тернопільській областях.
На Закарпатті найбільше постраждав Рахівський район. Також аномальна злива спричинила руйнацію дороги та житла в селах Міжгірського району.
У липні з резервного фонду держбюджету на ліквідацію наслідків червневої повені уряд виділив Закарпатській області 30 млн гривень.
Масштабні пожежі на Харківщині були на початку вересня цього року.
Фото: КМУ