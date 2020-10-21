Кабмін виділив 37 мільйонів Закарпаттю на дороги та мости

Кабінет Міністрів виділив 37 мільйонів гривень Закарпатській області на берегоукріплення, дороги, мости.

Як передає Укрінформ, про це повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль у Телеграмі.

"На відновлення доріг місцевого значення, заходи з берегоукріплення, відновлення мостів та мостових переходів у Закарпатській області виділили додатково 37 млн грн. Влітку внаслідок повеней у західних регіонах України суттєво постраждала інфраструктура чотирьох областей, яка досі потребує відновлення", - написав Шмигаль.

Він також додав, що вимагає прискорити роботу щодо виділення коштів для Харківської області, де згоріло понад 20 домівок.

Читайте також: Закарпаття просить в уряду ще 39 мільйонів на кисень для лікарень

Як повідомляв Укрінформ, інтенсивні опади протягом 22-24 червня призвели до ускладнення паводкової обстановки у Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській, Закарпатській та Тернопільській областях.

На Закарпатті найбільше постраждав Рахівський район. Також аномальна злива спричинила руйнацію дороги та житла в селах Міжгірського району.

У липні з резервного фонду держбюджету на ліквідацію наслідків червневої повені уряд виділив Закарпатській області 30 млн гривень.

Масштабні пожежі на Харківщині були на початку вересня цього року.

Фото: КМУ