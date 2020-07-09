Закарпаття вже отримало 30 мільйонів на ліквідацію наслідків повені

З резервного фонду держбюджету на ліквідацію наслідків червневої повені уряд виділив Закарпатській області 30 млн гривень. Передусім область надає фінансову допомогу людям, у котрих постраждало житло.

Про це повідомляє Закарпатська ОДА у Facebook.

“З резервного фонду держбюджету на ліквідацію наслідків червневої повені уряд виділив 30 млн грн. Загальна сума збитків від червневого паводку, куди входять і дороги державного значення, і берегоукріплення, становить 338 млн грн” - йдеться в повідомленні.

За словами голови Закарпатської ОДА Олексія Петрова, передусім область надає фінансову допомогу людям, у яких через повінь постраждало житло.

"Так, 300 тисяч гривень виділено закарпатським родинам, у яких зруйновані будинки під час повені. 50 тисяч отримають ті, помешкання яких потребують капітального ремонту. Ще 20 тисяч виділено на ті оселі чи садиби, які пошкоджені частково", - повідомив голова ОДА.

Петров також поінформував, що 3 млн грн виділено на відновлення повністю зруйнованих негодою доріг місцевого значення в селах Лопушне Міжгірського району та Ясіня Рахівського.

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Як повідомляв Укрінформ, інтенсивні опади протягом 22-24 червня призвели до ускладнення паводкової обстановки у Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській, Закарпатській та Тернопільській областях.

На Закарпатті найбільше постраждав Рахівський район. Також аномальна злива спричинила руйнацію дороги та житла в селах Міжгірського району.