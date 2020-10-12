Закарпаття просить в уряду ще 39 мільйонів на кисень для лікарень

Керівництво Закарпатської ОДА просить в уряду виділення додаткових 39 мільйонів гривень для забезпечення стаціонарним киснем 16 закладів охорони здоров’я області, які залучені у лікуванні хворих на COVID-19.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це повідомив перший заступник голови Закарпатської ОДА Олег Коцюба.

“Керівництво Закарпатської обласної державної адміністрації звернулося до Міністерства охорони здоров’я та Кабінету Міністрів України щодо виділення додаткових 39 млн грн для забезпечення стаціонарним киснем усіх тих 16 закладів охорони здоров’я області, які залучені у лікуванні хворих на COVID-19”, - зазначив Коцюба.

Як повідомляв Укрінформ, на Закарпатті станом на кінець минулого тижня, 9 жовтня, заповненість ліжок так званого “ковідного фонду” становила 40%.

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В області визначено 16 медзакладів першої та другої хвилі, які приймають хворих на коронавірус. Усі вони законтрактовані з НСЗУ та отримують відповідні фінансування.