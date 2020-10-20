В Одесі ще одну лікарню перепрофілюють для прийому COVID-пацієнтів

В Одесі міську клінічну лікарню №5 найближчим часом буде повністю перепрофільовано для прийому пацієнтів, інфікованих COVID-19.

Як передає кореспондент Укрінформу, таку заяву оприлюднила на нараді директор Департаменту охорони здоров'я Одеської міськради Олена Якименко.

"Наразі у міських лікарнях перебувають 257 пацієнтів, вражених коронавірусом, в тому числі в інфекційній лікарні надаємо допомогу 176 пацієнтам, причому 77 хворих - у важкому стані. Ще 70 хворих - у стаціонарах міськлікарень №1 та №10, 12 дітей - у дитячій міській лікарні №3. З огляду на різко зростаючу завантаженість ліжок у медзакладах погоджено з Міністерством охорони здоров'я перепрофілювання лікарні №5 для прийому лише пацієнтів, інфікованих COVID-19", - зазначила Якименко.

За її словами, робоча комісія міськради визначила, що в цьому медзакладі буде розгорнуто близько 150 ліжок для інфікованих коронавірусом.

Крім того, 23 жовтня в міській інфекційній лікарні відкриють додаткове відділення на 30 ліжок, у міськлікарні №11 невдовзі відкриють приймально-діагностичне відділення, медперсонал якого матиме в своєму розпорядженні кабінети комп'ютерної томографії, рентген- та УЗ-діагностики і палати інтенсивної терапії.

За минулу добу, 19 жовтня, в Одеській області лабораторно підтверджено 264 випадки захворювань на коронавірус, 7 осіб померли. З початку пандемії одужали 3182 людей.

В Україні станом на 20 жовтня лабораторно підтверджено 309 107 випадків COVID-19, з них за добу – 5 469.