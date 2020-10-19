«Червоні» Чернівці вирішили не закривати дитсадки на карантин

На засіданні виконавчого комітету Чернівецької міської ради прийняли рішення відновити роботу дитячих садочків, які закрилися у понеділок, 19 жовтня, через потрапляння міста до "червоної зони" карантину.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Сьогодні в нас не відкрилися дитячі садочки. Позиція управління освіти - є вимога Державної комісії з ТЕБ та НС, проте немає іншого рішення з боку органу місцевого самоврядування. Відповідно, пропоную, врахувати пропозицію голови профільного комітету Верховної Ради Сергія Бабака. За його словами, навіть за найгіршого сценарію, закривати дитячі садочки та молодші класи школи не варто", - заявив під час засідання виконкому секретар в.о. мера Чернівців, секретар міськради Василь Продан.

Відтак, члени виконкому проголосували за те, аби дозволити роботу дитячих садочків за умов заповненості дошкільних закладів дітьми не більше ніж на 60%.

Дитячі садочки у Чернівцях можуть відкритися вже відзавтра, 20 жовтня.

Як повідомляв Укрінформ, Державна комісія ТЕБ та НС оновила епідемічне зонування. До червоного рівня епідемічної небезпеки потрапило 9 обласних центрів, серед яких і Чернівці.

Чиновники на Буковині рекомендували усім закладам освіти в регіонах червоної зони обмежити відвідування, а школам - або перейти на дистанційну форму навчання, або розпочати канікули з 19 до 30 жовтня.

У Чернівецькій області зафіксували 17 866 випадків COVID-19. Із них 9 414 пацієнтів одужали, 415 людей померли.

В Україні станом на 19 жовтня лабораторно підтверджено 303 638 випадків COVID-19,з них за добу – 4 766.