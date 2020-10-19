На «червоній» Луганщині ввели нові карантинні обмеження

Регіональна комісія ТЕБ і НС Луганської області затвердила додаткові протиепідемічні обмеження і заборони - окрім тих, що передбачені у відповідній постанові Кабміну.

Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба Луганської обласної державної адміністрації.

«Зокрема, комісією вирішено додатково до обмежень, визначених пунктами 11-14 постанови Кабінету Міністрів України від 22.07.2020 № 641 (зі змінами) «Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», на території області вводяться нові заборони», - ідеться в повідомленні.

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Зокрема, стає неможливим відвідування закладів освіти - загальної середньої, професійно-технічної, фахової передвищої та вищої - здобувачами освіти, окрім учнів (вихованців) спеціальних шкіл, навчально-реабілітаційних центрів за умови дотримання в них відповідних санітарних і протиепідемічних заходів та здійснення обов’язкового щоденного контролю стану здоров’я учнів.

Забороняється також приймання відвідувачів суб’єктами господарювання, які провадять діяльність у сфері культури (окрім «автоконцертів»).

Припиняється приймання відвідувачів у кінотеатрах (окрім «автокінотеатрів»). Відвідування закладів громадського харчування забороняється після 22:00 та до 7:00.

Крім того, керівникам органів управління освітою та навчальних закладів загальної середньої, професійної, фахової передвищої та вищої освіти доручено впровадити використання технологій дистанційної освіти та запровадити з 15 жовтня по 15 листопада 2020 року дистанційне навчання.

Як повідомлялось, Луганська область з 19 жовтня вперше за час пандемії потрапила в «червону зону» небезпеки по COVID-19.