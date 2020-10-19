«Червона» зона: Полтава може обмежити рух транспорту

У Полтаві, яка з 19 жовтня віднесена до червоної зони за рівнем епіднебезпеки, посилять карантинні заходи, якщо ситуація не зміниться на краще.

Про це написав у Фейсбуці голова Полтавської обласної держадміністрації Олег Синєгубов, повідомляє Укрінформ.

Синєгубов зауважив, що під час минулого засідання Державної комісії ТЕБ та НС Полтавська ОДА виступила з пропозицією поки не вводити в обласному центрі всі обмеження, передбачені для червоної зони, тобто тут продовжують працювати транспорт, заклади харчування й торговельні центри .

За його словами, наразі у місті на COVID-19 хворіє 2338 людей, тобто понад 550 людей на 100 тис. населення. Майже щодня в Полтаві виявляють понад 100 нових випадків.

"Якщо за тиждень ситуація із захворюваністю не зміниться на краще, карантинні заходи будуть посилені: обмежать роботу громадського транспорту, сфери послуг тощо", - наголосив голова ОДА.

Читайте також: В Україні почав діяти новий поділ на карантинні зони

В облдержадміністрації повідомили, що від початку карантину на Полтавщині діагностували 6051 випадок захворювання на COVID-19. За минулу добу зареєстровано 174 нові випадки, з них 121 у Полтаві. Зареєстровано 101 летальний випадок, один - за минулу добу. Одужали 1904 жителі області, продовжують лікування 4046 людей, зокрема 161 дитина.

Полтава перебуває у червоній зоні епідемічної небезпеки, у помаранчевій – усі райони області.

Заповнюваність ліжок у закладах охорони здоров’я Полтавщини, визначених для госпіталізації пацієнтів із підтвердженим COVID-19, становить 41,4%.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на ранок 19 жовтня лабораторно підтверджено 303 638 випадків COVID-19, з них за добу 4 766.