Найбільше випадків COVID-19 за добу в Києві та Одеській області – МОЗ

Минулої доби в Україні найбільше випадків короновірусної хвороби зафіксовано у Києві та 4-х областях.

Про це повідомив на брифінгу 17 жовтня міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає Укрінформ.

«Найбільша кількість підтверджених випадків за минулу добу зареєстрована в місті Києві – 598, в Одеській області – 506, в Харківській області – 472, Дніпропетровські області – 464, Хмельницькій області – 382 випадки», - сказав Степанов.

Водночас він закликав людей, які входять до групи ризику та які старші за 60-65 років, без необхідності не виходити з дому, а якщо виходити, то обов’язково надягати маску, дотримуватися соціальної дистанції, мати з собою антисептики і постійно обробляти руки.

«Це точно знизить ризик інфікування короновірусною хворобою. Тому що у нас дійсно найбільша кількість важких хворих – це люди, які з групи ризику. Це стосується як літніх людей, так і людей, які мають хронічні захворювання. Особливо цукровий діабет, серцево-судинні, злоякісні захворювання або хронічні захворювання легень», - зазначив міністр.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні за минулу добу захворіло 6410 осіб. З них 319 дітей, а також 359 медичних працівників. Минулої доби було зафіксовано 109 летальних випадків. При цьому одужало 2194 пацієнти.