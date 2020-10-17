Найбільше випадків COVID-19 за добу в Києві та Одеській області – МОЗ
Про це повідомив на брифінгу 17 жовтня міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає Укрінформ.
«Найбільша кількість підтверджених випадків за минулу добу зареєстрована в місті Києві – 598, в Одеській області – 506, в Харківській області – 472, Дніпропетровські області – 464, Хмельницькій області – 382 випадки», - сказав Степанов.
Водночас він закликав людей, які входять до групи ризику та які старші за 60-65 років, без необхідності не виходити з дому, а якщо виходити, то обов’язково надягати маску, дотримуватися соціальної дистанції, мати з собою антисептики і постійно обробляти руки.
«Це точно знизить ризик інфікування короновірусною хворобою. Тому що у нас дійсно найбільша кількість важких хворих – це люди, які з групи ризику. Це стосується як літніх людей, так і людей, які мають хронічні захворювання. Особливо цукровий діабет, серцево-судинні, злоякісні захворювання або хронічні захворювання легень», - зазначив міністр.
Як повідомляв Укрінформ, в Україні за минулу добу захворіло 6410 осіб. З них 319 дітей, а також 359 медичних працівників. Минулої доби було зафіксовано 109 летальних випадків. При цьому одужало 2194 пацієнти.