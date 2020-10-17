За добу коронавірус виявили у 319 дітей та 359 медиків – Степанов

В Україні за минулу добу на коронавірус захворіло 319 дітей та 359 медиків.

Про це повідомив на брифінгу 17 жовтня міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає Укрінформ.

«Сьогодні у нас черговий антирекорд. За минулу добу захворіло 6410 осіб. З них 319 дітей, а також 359 медичних працівників», - сказав Степанов.

Водночас він зазначив, що це тенденція, яку спостерігає нині увесь світ. Різке зростання по всіх країнах Європи. Зокрема, за минулу добу у Франції захворіло 25 086 людей, у Великобританії – понад 15 тисяч, у Польщі - 7705.

«За минулу добу було госпіталізовано 1089 людей. Це дуже багато. Це люди, які мають важкий перебіг хвороби або середньої важкості», - зауважив міністр.

Він також додав, що минулої доби було зафіксовано 109 летальних випадків. При цьому одужало 2194 пацієнти.

«За весь час пандемії в Україні захворіли 293 641 людина. З них 18 088 дітей, а також 19 204 медичних працівники. Загалом одужало 124 113 пацієнтів, а летальних випадків 5 517», - поінформував Степанов.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 16 жовтня було лабораторно підтверджено 287 231 випадок COVID-19, з них за добу – 5 992.