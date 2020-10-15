У Луцькому пологовому все ж облаштують стаціонар для хворих з COVID-19

На базі акушерського корпусу КП «Луцький клінічний пологовий будинок» створили тимчасовий інфекційний стаціонар для надання медичної допомоги хворим на COVID-19.

Таке рішення ухвалили депутати Луцької міської ради під час позачергової 94-ої сесії, яка відбулася у режимі відеозв’язку, повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу мерії.

Як зазначили у міськраді, рішення викликане критичним погіршенням ситуації з поширенням коронавірусної хвороби COVID-19 на території Волинської області та Луцької міської територіальної громади, а також переповненням ліжок стаціонарного лікування відповідного профілю у визначених опорних лікарнях області. Показник захворюваності станом на 12 жовтня 2020 року у Луцьку склав 249 випадків на 100 тис. населення, при нормативному 40 випадків на 100 тис. населення.

Начальник управління охорони здоров’я Володимир Лотвін зауважив, що ситуація з коронавірусом стає дедалі гіршою, все більше людей потребують госпіталізації.

“Багато пацієнтів потребують стаціонарного лікування. В обласній інфекційній лікарні станом на сьогоднішній ранок залишилося всього 2 місця, в обласній клінічній лікарні – близько 50, але з киснем значно менше. Цих залишків вистачить на кілька днів. Ситуація критична. У Луцьку – лише два комунальні заклади: Луцька міська клінічна лікарня та пологовий будинок. Міська лікарня з початку карантину працює в ургентному порядку, вона надає допомогу після ДТП, при інфарктах, інсультах. Там не можна розмістити госпіталь”, - наголосив Лотвін.

Він повідомив, що розглядались й інші медичні заклади, проте це єдиний можливий варіант, оскільки тут є киснева станція і розведена система подачі кисню на 64 точки.

Згідно з рішенням сесії, буде терміново проведена організаційна робота та розгортання 214 ліжок на площах другого, третього та четвертого поверхів акушерського корпусу із дотриманням санітарно-епідемічних норм. Крім того, буде забезпечено усе необхідне матеріально-технічне облаштування тимчасового інфекційного стаціонару відповідно до протоколів надання медичної допомоги.

У міськраді запевняють, що Луцький пологовий будинок працюватиме у штатному режимі, його працівників не будуть звільняти. Тимчасовий шпиталь повністю відокремлять від інших корпусів за допомогою спеціальних перегородок. На базі першого поверху акушерського корпусу комунального підприємства «Луцький клінічний пологовий будинок» і надалі функціонуватимуть 36 ліжок для надання медичної допомоги вагітним, породіллям та новонародженим, хворим на COVID-19.

Як повідомляв Укрінформ, у Луцьку працівники клінічного пологового будинку протестували біля міської ради проти перепрофілювання закладу на відділення для допомоги хворим на коронавірус.

В Україні за останню добу виявили 5 062 випадки COVID-19, загальна кількість інфікованих досягла 281 239 осіб. За час епідемії в Україні зареєстровано 5 302 смерті від COVID-19, одужали 119 650 пацієнтів.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що на ранок 15 жовтня у лікарнях України перебуває 20 475 пацієнтів з COVID-19, і їх кількість збільшується.