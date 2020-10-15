У Луцьку мітингують проти перетворення пологового на COVID-лікарню

У Луцьку проходить акція протесту проти перепрофілювання клінічного пологового будинку на лікарню для хворих на коронавірусну хворобу.

Відео з акції розмістила у Фейсбуці депутат Луцької міської ради Юлія Вусенко, повідомляє Укрінформ.

"Працівники і люди перекривають рух біля міської ради", - написала Вусенко.

Раніше на Фейсбук-сторінці пологового будинку писали, що 10 жовтня у заклад завезли ліжка і повідомили колектив про заплановане розміщення COVID-госпіталю.

Раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що на ранок 15 жовтня у лікарнях України перебуває 20 475 пацієнтів з COVID-19, і їх кількість збільшується.

Як повідомлялося, в Україні за останню добу виявили 5 062 випадки COVID-19, загальна кількість інфікованих досягла 281 239 осіб. За час епідемії в Україні зареєстровано 5 302 смерті від COVID-19, одужали 119 650 пацієнтів.

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