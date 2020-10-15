Харків та Київ лідирують за добовою захворюваністю на COVID-19

За добу найбільше лабораторно підтверджених випадків COVID-19 було зареєстровано у Харківській області — 651, в Києві — 445, Львівській, Сумській та Житомирській областях.

Як передає Укрінформ, про це на брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

“За останню добу найбільша кількість зареєстрованих випадків у Харківській області — 651, у тому числі Харків — 562, Київ — 445 випадків, Львівська область — 332, Сумська область — 271 випадок, у тому числі Суми — 225, Житомирська область — 269 випадків”, — сказав Степанов.

Міністр розповів, що за добу було проведено 38 491 тестування на визначення COVID-19, з яких — 30 334 методом ПЛР, та 8 157 — ІФА.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 15 жовтня лабораторно підтверджено 281 239 випадків COVID-19, з них за добу – 5 062.

Фото: Андрія Скакодуба