У Дніпрі відкрили виставку «Нью-Йорк–Іловайськ: вибір»

У Музеї АТО в Дніпрі відкрили виставку «Нью-Йорк – Іловайськ: вибір», присвячену життєвому шляху Маркіяна Паславського – українця, батьки якого колись емігрували до США. Він воював на Сході у складі батальйону «Донбас». Загинув у боях за Іловайськ.

Як передає Укрінформ, про це повідомили у пресслужбі Дніпропетровської ОДА.

"Це пересувна виставка, яка «мандрує» українськими містами. Стартувала у Києві, потім «вирушила» на батьківщину пращурів Маркіяна – до Тернополя. Тепер відкрилася у Дніпрі. Чому саме тут? Це місто у 2014-му стало форпостом українства. Крім того, в Музеї АТО такі заходи проходять на високому рівні. Тому його й обрали», – сказав провідний науковий співробітник Київського музею української діаспори Назар Розлуцький.

Виставка «Нью-Йорк–Іловайськ: вибір» у Музеї АТО у Дніпрі / Фото: Дніпропетровська ОДА

За інформацією ОДА, виставку «Нью-Йорк – Іловайськ: вибір» спільними зусиллями підготували три українські музеї. Ініціював її Київський музей української діаспори, якому передали особисті речі Маркіяна Паславського родичі загиблого бійця. Концепцію та дизайн експозиції розробив Музей Революції Гідності. Долучився і Музей АТО – допоміг організувати виставку у Дніпрі.

Маркіян Паславський – людина неординарної долі. Колись закінчив Вест-Пойнт – найстарішу та найпрестижнішу військову академію збройних сил США. Демобілізувався ще у 80-ті. А на початку 90-х переїхав до України. Коли почалася війна у 2014-му, пішов добровольцем на Схід: захищати «чужу» «рідну» землю. Просто тому, що тут народилися його батьки.

Серед виставлених експонатів – вест-пойнтівський військовий мундир Маркіяна, випускний альбом із 800 сторінок, улюблені книжки, речі протестувальників з Майдану. А ще – безліч світлин батьків добровольця, його дитинства, часів військової служби.

Виставка «Нью-Йорк – Іловайськ: вибір» працюватиме в Музеї АТО до 29 листопада.