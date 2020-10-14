У Національному історико-культурному заповіднику "Гетьманська столиця" в Батурині відбулася презентація козацької пам'ятки "Літопис" Самійла Величка.

Про це міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко написав у Фейсбуці, передає Укрінформ.

«Символічно, що саме цього дня у відновленій «Гетьманській Столиці» Батурині відбулася презентація унікальної козацької пам’ятки – «Літопису» Самійла Величка... Масштабна праця Величка дозволяє кожному з нас зануритися у події козацького періоду історії України, переосмислити безліч історіографічних міфів та дізнатися про те, чим ще ми можемо пишатися», - написав Ткаченко.

У Батурині презентували «Літопис» Самійла Величка / Фото: facebook.com/oleksandr.tkachenko.ua

Він відзначив, що це видання - важлива наукова робота.

«Його дослідження та вивчення велось впродовж 3-х століть. Тепер ми маємо перше видання повного оригінального тексту з багатьма через цензуру раніше невивченими фактами. Сама пам’ятка зберігається у Санкт-Петербурзі», - зазначив Ткаченко.

За його словами, при роботі над виданням науковці дізналися багато нового як про історію козачих часів, так і про саму постать канцеляриста Івана Мазепи.

Міністр висловив вдячність групі професора Тетяни Таїрової-Яковлевої, керівниці Центру вивчення історії України, а також історикам Національної академії наук, видавцям та українським меценатам, коштом яких було видано літопис.

В Україні сьогодні, 14 жовтня, відзначається День захисника. Свято встановлено указом Президента від 14 жовтня 2014 року «з метою вшанування мужності та героїзму захисників незалежності і територіальної цілісності України». При цьому було скасовано святкування Дня захисника вітчизни 23 лютого.

Фото: Олександр Ткаченко, Фейсбук