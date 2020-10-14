На Луганщині невідомі розтрощили автомобіль правозахисниці — омбудсмен
Як передає Укрінформ, про це у телеграмі повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, зазначивши, що перед цим жінці погрожували.
За словами омбудсменки, в автомобілі Ястребової розбите лобове скло, порізана гума всіх чотирьох коліс, перерізані дроти всередині салону, викрадені державні автомобільні номери та збиті бокові дзеркала.
На місце події викликали співробітників поліції. Сама ж правозахисниця зараз перебуває на лікуванні в іншій області.
Як розповіла Денісова, під час телефонної розмови Віра Ястребова повідомила, що їй неодноразово дзвонили з незнайомих номерів та погрожували. Всі ці події вона пов'язує з її правозахисною діяльністю.
«Хочу зазначити, що за останній рік це перший кричущий випадок прояву агресії на адресу правозахисника на Луганщині», — наголосила уповноважена з прав людини.
Вона звернулася до керівництва Міністерства внутрішніх справ, аби ті проконтролювали розслідування.
Команда «Східної правозахисної групи» також пов’язала розгром автомобіля Ястребової зі спробами її залякати.
Нагадаємо: Віра Ястребова веде незалежну правозахисну діяльність, заявляє про факти корупції та порушення прав людини на Донбасі та виявляє факти порушень прав людини на окупованих територіях.