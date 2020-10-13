Поліція завершила два розслідування щодо Тітушка

Поліція завершила досудове слідство щодо Вадима Тітушка, якому інкримінують незаконне заволодіння транспортним засобом і вчинення розбою на Київщині.

Про це у коментарі Укрінформу повідомив заступник директора Департаменту комунікації Міністерства внутрішніх справ Ярослав Тракало.

«Поліція завершила розслідування у двох кримінальних провадженнях (де фігурував Тітушко – ред.), об’єднала їх в одне та надіслала до суду. Всю роботу поліцейську ми вже зробили, тепер – суд має розглянути справу по суті», - сказав Тракало.

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За його словами, цю справу надіслали до суду ще минулого місяця.

Як повідомляв Укрінформ, 27 серпня 2018 року тодішній заступник голови Нацполіції В'ячеслав Аброськін поінформував, що Вадима Тітушка, ім'я якого символізує провокаторів-маргіналів під час Революції Гідності, оголосили у розшук за скоєння тяжких злочинів на Київщині, зокрема, здійснення розбійних нападів у складі ОЗГ з метою пограбування.