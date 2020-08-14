Суд залишив підозрюваного у розбої Тітушка під домашнім арештом

Суд обрав громадянину Вадиму Тітушку, підозрюваному у незаконному заволодінні транспортним засобом і вчиненні розбою, запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Про це у коментарі Укрінформу повідомив тимчасово виконуючий обов'язки директора Департаменту комунікації Міністерства внутрішніх справ Ярослав Тракало.

"Провадження, у якому фігурує Тітушко, розслідується за ч. 3 ст. 187 (Розбій) та ч. 3 ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) ККУ, і за цими статтями йому оголошено підозру", - зазначив Тракало.

Він уточнив, що запобіжний захід Тітушку було обрано 15 червня, коли той разом із своїм адвокатом прийшов до суду. Потім, як уточнив Тракало, суд продовжив Тітушку домашній арешт до 3 вересня.

Як повідомляв Укрінформ, 27 серпня 2018 року тодішній заступник голови Нацполіції В'ячеслав Аброськін поінформував, що Вадима Тітушка оголосили у розшук за скоєння тяжких злочинів на Київщині, зокрема здійснення розбійних нападів у складі ОЗГ з метою пограбування.

Як повідомляли ЗМІ, два дні тому у Фейсбук-спільноті "Білоцерківська федерація змішаних єдиноборств" Тітушка привітали з призначенням на посаду "віцепрезидента Української федерації MMA у Київській області".

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