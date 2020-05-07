Справи Майдану: слідчі ДБР цього року оголосили 13 підозр

Слідчі ДБР з початку 2020 року повідомили про підозру 13 особам у «справах Майдану».

Про це в інтерв'ю «Цензор.нет» заявив в.о. глави ДБР Олександр Соколов.

«З початку року слідчими ДБР у "справах Майдану" повідомлено про підозру 13 особам. Це колишні правоохоронці, судді, "тітушки", - сказав Соколов.

Як приклад він проінформував, що було повідомлено про підозру трьом слідчим райуправлінь ГУМВС України у місті Києві - в незаконному затриманні, притягненні до кримінальної відповідальності невинних учасників протесту.

«Було встановлено, що один зі слідчих навіть не входив до слідчої групи, затримуючи і без жодного доказу повідомляючи про підозру 21 січня 2014 року одному з активістів. Але 6 років цього слідчого ніхто не притягав до відповідальності, поки справа не прийшла у ДБР», - уточнив Соколов.

Він також зазначив, що, на його думку, «є один цікавий момент щодо вбивства Веремія, який мене особисто вразив; я вважаю, що це результат роботи наших слідчих і прокурорів ОГП».

«Двоє людей, які були причетні до вбивства, всі ці 6 років жили в Києві. Тільки один купив собі паспорт на інше ім'я і вклеїв туди свою реальну фотографію. Другий навіть цього не зробив. Чомусь 6 років цих двох людей ніхто не знаходив. Хоча вони були в розшуку. Зараз вони заарештовані у цій справі», - уточнив в.о. глави ДБР.