В ОРДЛО ситуація з коронавірусом критична – представник омбудсмена

Ситуація з COVID-19 на окупованих територіях Донецької та Луганської областей є критичною.

Про це на своїй сторінці в Фейсбуці повідомив співробітник Офісу омбудсмена України Павло Лисянський.

За його словами, в ОРДЛО лікарні переповнені, засобів індивідуального захисту в аптеках бракує, обмежувальні заходи, такі як соціальна дистанція, масковий режим та інші, не діють.

"Зараз в ОРДЛО встановлюють три діагнози – ГРВІ, пневмонія, коронавірус. Людей з першими двома діагнозами відправляють по домівках. Інформацію про справжню кількість хворих на коронавірус окупанти замовчують", – наголосив Лисянський.

Він зауважив, що окупаційні адміністрації РФ в ОРДЛО не припиняли процес паспортизації РФ для мешканців ОРДЛО та системно вивозили їх до Ростовської області для оформлення паспортів РФ. Крім того, окупанти не припиняли проводити масові заходи.

Як повідомлялося, в Україні протягом останньої доби виявили 4 768 нових випадків COVID-19. Всього з початку пандемії в країні захворіли 261 034 людини.