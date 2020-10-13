В Ужгороді в COVID-лікарнях заповнені 70% ліжок

В Ужгороді заповнено 70% ліжок так званого ковідного фонду в лікарнях. У районах області, в лікарнях другої хвилі ситуація не така напружена.

У разі необхідності, на Закарпатті готові розгорнути додаткові ліжка.

Про це сьогодні на брифінгу в Закарпатській ОДА повідомив головний лікар Закарпатської обласної інфекційної лікарні Михайло Поляк, передає кореспондент Укрінформу.

"Станом на сьогодні, 13 жовтня, в Ужгороді лікарні, котрі приймають ковідних хворих, заповнені на 70%. У нашій обласній інфекційній лікарні на сьогодні маємо 254 хворих, місця уже не вистачає”, - сказав Поляк.

За його словами, реанімаційні відділення в обласній інфекційній лікарні заповнені повністю.

“Ми постійно міняємо хворих: тих, кому легше, переводимо з реанімації у загальні палати,” - додав Поляк.

Лікар зазначив, що ситуація в Ужгороді досить напружена. Хоча у районах лікарні другої хвилі, які також приймають хворих на коронавірус, не заповнені.

“По області у нас в останні дні досить високий приріст інфікованих коронавірусом. На сьогодні по Закарпаттю +107 хворих”, – наголосив він.

Також лікар запевнив, що у випадку погіршення ситуації в області готові додатково розгорнути необхідну кількість ліжок.

Як повідомляв Укрінформ, в Закарпатській ОДА звернулися до уряду з проханням виділити додаткові 39 млн грн на кисень для лікарень. Разом із тим, у вересні Екуменічна служба Угорщини передала області 50 апаратів ШВЛ в якості гуманітарної допомоги, які розподілили між лікарнями області.

На Закарпатті 16 медзакладів приймають хворих на коронавірус, усі законтрактовані з НСЗУ.