На Житомирщині для прийому хворих на COVID-19 відкрили три лікарні другої хвилі
Про це на брифінгу розповів голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко, повідомляє кореспондент Укрінформу.
«У нас немає повністю заповнених лікарень. На понад 50% заповнені лікарні у Новограді-Волинському, Житомирі та Житомирському районі. Ми вже відкрили три лікарні другої хвилі і зараз розглядаємо можливість відкриття ще двох. Ситуація наразі контрольована і не є критичною», - зауважив Бунечко.
Лікарні другої хвилі для хворих на коронавірус уже відкрили у Житомирі (міська лікарня №2), Хорошеві та Черняхові. Ще 2 медзаклади планують залучити у Романові та Андрушівці.
В області у закладах охорони здоров’я першої хвилі для хворих на COVID-19 передбачено 1102 ліжка, а в лікарнях другої хвилі – 378.
Водночас Бунечко повідомив, що на Житомирщині упродовж 12 днів жовтня підтвердили 2376 випадків коронавірусу, тоді як упродовж всього вересня їх було 2706.
«Якщо за вересень у нас було 2706 підтверджених випадків, то за 12 днів жовтня вже 2376. Із такою динамікою ми за пів місяця наздоженемо і переженемо показники вересня», - зауважив Бунечко.
Він додав, що за минулий тиждень в області підтвердили 1579 випадків COVID-19, 21 особа померла.
Загалом на Житомирщині підтверджені 8464 випадки COVID-19, 4 632 осіб одужали, 149 людей померли.
Як повідомляв Укрінформ, станом на 12 жовтня в Україні загальна кількість інфікувань коронавірусом становить 265 454, з яких 4 420 виявили за минулу добу.