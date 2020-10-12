На Житомирщині для прийому хворих на COVID-19 відкрили три лікарні другої хвилі

На Житомирщині для лікування хворих із COVID-19 залучили три лікарні другої хвилі та планують відкрити ще дві.

Про це на брифінгу розповів голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«У нас немає повністю заповнених лікарень. На понад 50% заповнені лікарні у Новограді-Волинському, Житомирі та Житомирському районі. Ми вже відкрили три лікарні другої хвилі і зараз розглядаємо можливість відкриття ще двох. Ситуація наразі контрольована і не є критичною», - зауважив Бунечко.

Лікарні другої хвилі для хворих на коронавірус уже відкрили у Житомирі (міська лікарня №2), Хорошеві та Черняхові. Ще 2 медзаклади планують залучити у Романові та Андрушівці.

В області у закладах охорони здоров’я першої хвилі для хворих на COVID-19 передбачено 1102 ліжка, а в лікарнях другої хвилі – 378.

Водночас Бунечко повідомив, що на Житомирщині упродовж 12 днів жовтня підтвердили 2376 випадків коронавірусу, тоді як упродовж всього вересня їх було 2706.

«Якщо за вересень у нас було 2706 підтверджених випадків, то за 12 днів жовтня вже 2376. Із такою динамікою ми за пів місяця наздоженемо і переженемо показники вересня», - зауважив Бунечко.

Він додав, що за минулий тиждень в області підтвердили 1579 випадків COVID-19, 21 особа померла.

Загалом на Житомирщині підтверджені 8464 випадки COVID-19, 4 632 осіб одужали, 149 людей померли.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 12 жовтня в Україні загальна кількість інфікувань коронавірусом становить 265 454, з яких 4 420 виявили за минулу добу.