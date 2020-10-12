На Київщині за добу - 210 випадків COVID-19

У Київській області вже підтверджено 11 308 випадків захворювання на коронавірусну хворобу. За добу зафіксували 210 нових випадків.

Як передає Укрінформ, про це заявив голова Київської облдержадміністрації Василь Володін, повідомляє пресслужба КОДА в Фейсбуці.

«За добу маємо 210 нових випадків захворювання на коронавірус, з яких 22 – це діти. Крім того, за добу від наслідків коронавірусу померли 4 мешканці Київської області. Весь світ зараз переживає пандемію цього вірусу. Україна – не виключення. Тому маємо пам‘ятати про головні засоби убезпечення себе та рідних – користування масками та антисептиками, дотримання соціальної дистанції. Це ті прості правила, які рятують здоров‘я, а часом і життя», - сказав Володін.

За його словами, в області офіційно підтверджено вже 11 308 випадків захворювання на коронавірус. В тому числі у 965 дітей та у 1185 медичних працівників.

Зазначається, що за добу захворювання виявили у 22-х дітей віком від 5 міс. до 17 років та у 188 дорослих. З них 5 хворих госпіталізовані та перебувають на стаціонарному лікуванні, інші 205 осіб - на амбулаторному лікуванні (під медичним спостереженням).

За весь період епідемії із загальної кількості підтверджених випадків COVID-19 госпіталізовано та перебувають (перебували) на стаціонарному лікуванні 1410 хворих, на амбулаторному лікуванні (під медичним спостереженням) – 9898 осіб.

Як повідомляється, одужало всього 6695 осіб, з них 549 дітей віком від 1 міс. до 17 років. За звітну добу одужало 96 осіб, з них 9 дітей.

Всього за період епідемії у Київській області померло 237 хворих з підтвердженим COVID-19. За добу надійшли повідомлення про чотири летальних випадки у хворих з підтвердженим COVID-19.

В Україні станом на 12 жовтня лабораторно підтверджено 265 454 випадки COVID-19, з них за останню добу - 4 420.

Фото: Андрій Скакодуб