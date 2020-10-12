На Київщині за добу - 210 випадків COVID-19
Як передає Укрінформ, про це заявив голова Київської облдержадміністрації Василь Володін, повідомляє пресслужба КОДА в Фейсбуці.
«За добу маємо 210 нових випадків захворювання на коронавірус, з яких 22 – це діти. Крім того, за добу від наслідків коронавірусу померли 4 мешканці Київської області. Весь світ зараз переживає пандемію цього вірусу. Україна – не виключення. Тому маємо пам‘ятати про головні засоби убезпечення себе та рідних – користування масками та антисептиками, дотримання соціальної дистанції. Це ті прості правила, які рятують здоров‘я, а часом і життя», - сказав Володін.
За його словами, в області офіційно підтверджено вже 11 308 випадків захворювання на коронавірус. В тому числі у 965 дітей та у 1185 медичних працівників.
Зазначається, що за добу захворювання виявили у 22-х дітей віком від 5 міс. до 17 років та у 188 дорослих. З них 5 хворих госпіталізовані та перебувають на стаціонарному лікуванні, інші 205 осіб - на амбулаторному лікуванні (під медичним спостереженням).
За весь період епідемії із загальної кількості підтверджених випадків COVID-19 госпіталізовано та перебувають (перебували) на стаціонарному лікуванні 1410 хворих, на амбулаторному лікуванні (під медичним спостереженням) – 9898 осіб.
Як повідомляється, одужало всього 6695 осіб, з них 549 дітей віком від 1 міс. до 17 років. За звітну добу одужало 96 осіб, з них 9 дітей.
Всього за період епідемії у Київській області померло 237 хворих з підтвердженим COVID-19. За добу надійшли повідомлення про чотири летальних випадки у хворих з підтвердженим COVID-19.
В Україні станом на 12 жовтня лабораторно підтверджено 265 454 випадки COVID-19, з них за останню добу - 4 420.
Фото: Андрій Скакодуб