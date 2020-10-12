В українській армії за добу — 28 випадків коронавірусу, хворіють 919 осіб

Станом на ранок 12 жовтня у Збройних силах України на COVID-19 хворіють 919 осіб. За минулу добу зареєстрували 28 нових випадків.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба командування Медичних сил.

«Станом на 10.00 12 жовтня у Збройних силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіють 919 осіб. Всього за час пандемії одужали – 2830 осіб, летальних випадків – 11. На ізоляції (в тому числі самоізоляції) перебувають 479 осіб. За минулу добу зареєстровано 28 нових випадків захворювання», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, наразі у закладах охорони здоров’я перебуває 8 осіб, на лікуванні вдома під наглядом медичної служби - 20 осіб. Стан здоров’я пацієнтів задовільний.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 12 жовтня лабораторно підтверджено 265 454 випадки COVID-19, з них за останню добу - 4 420.