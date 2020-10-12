Шмигаль закликав регіони утриматися від масових заходів

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль закликав керівників усіх областей утриматися від проведення масових заходів найближчим часом, у тому числі конгресів і конференцій.

Як передає Укрінформ із посиланням на Урядовий портал, про це він сказав на селекторній нараді з керівниками областей щодо ситуації з поширенням COVID-19 на території України.

«На День захисника України в різних містах планується проведення урочистих заходів. Прохання тримати діалог та вести активну роботу з організаторами, щоб заходи відбулись у безпечних умовах із дотриманням всіх протиепідемічних правил», — сказав Шмигаль.

Глава уряду оприлюднив актуальну статистику щодо захворюваності на коронавірусну інфекцію та зазначив, що критична ситуація залишається в Харківській області. «За останню добу на Харківщині 741 людина захворіла — це абсолютний рекорд. У Сумській області захворіли 418 людей. Більш ніж по 200 — у Київській, Полтавській, Рівненській, Хмельницькій областях. Тут є чіткі тенденції зі зростання кількості захворювань», — підкреслив Шмигаль.

Прем’єр-міністр заслухав голів Харківської обласної та Київської міської держадміністрацій щодо заходів із протидії поширенню COVID-19. Харківська область та м. Київ залишаються лідерами за загальною кількістю виявлених випадків захворювання.

Шмигаль доручив їм надати пропозиції Міністерству охорони здоров’я щодо збільшення ліжкового фонду.

У КМДА зазначили, що готові відпрацювати розгортання мобільних госпіталів та розширити кількість ліжкомісць коштом установ Національної академії наук та спеціалізованих відомчих лікарень.

Прем’єр-міністр також доручив КМДА спільно з Держпродспоживслужбою перевірити на дотримання протиепідемічних правил місцеві ринки та підсилити контроль за перевезеннями в громадському транспорті.

Нарада проходила за участі секретаря Ради національної безпеки та оборони Олексія Данілова.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні за минулу добу, 11 жовтня, виявили 4 420 випадків зараження коронавірусом, загальна їх кількість становить 265 454. Найбільше нових випадків інфікування виявлено у Харківській (741), Сумській (418), Хмельницькій (219), Одеській (338) областях, у Києві (196).

Фото: Урядовий портал