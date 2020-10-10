На Київщині за добу - 204 випадки коронавірусу

У Київській області за минулу добу, 9 жовтня, зареєстрували 204 нових випадки коронавірусу, з них 29 у дітей.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє пресслужба Київської обласної державної адміністрації.

"За добу, 9 жовтня, в Київській області зафіксовано 204 нових випадків коронавірусної хвороби (COVID-19)", - зазначається у повідомленні.

У пресслужбі додали, що за добу на коронавірус захворіли 29 дітей віком від 1 до 17 років.

16 хворих госпіталізовані та перебувають на стаціонарному лікуванні, інші 188 осіб знаходяться на амбулаторному лікуванні (під медичним спостереженням).

За весь період епідемії госпіталізовані та перебувають (перебували) на стаціонарному лікуванні 1395 хворих, на амбулаторному лікуванні (під медичним спостереженням) – 9500 осіб.

Одужали всього 6465 осіб, з них 528 дітей віком від 1 міс. до 17 років.

Всього за період епідемії в Київській області померли 229 хворих з підтвердженим COVID-19.

За добу надійшли повідомлення про 8 летальних випадків у хворих з підтвердженим COVID-19.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні за минулу добу, 9 жовтня, виявили 5728 випадків зараження коронавірусом, загальна їх кількість становить 256 266.

У Києві від коронавірусу за минулу добу померли 6 містян, всього ж 9 жовтня недугу у столиці виявили у 532 людей.