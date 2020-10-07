На Алеї Героїв у Старокостянтинові поховали курсанта, який загинув у катастрофі Ан-26

Костянтина Зибюка, 19-річного курсанта, який 25 вересня загинув в катастрофі Ан-26 на Харківщині, поховали на Алеї Героїв у Старокостянтинові.

Про це повідомляє пресслужба Хмельницької обласної держадміністрації, передає Укрінформ.

В ОДА поінформували, що прощання із загиблим відбулося у гарнізонному будинку офіцерів Старокостянтинова. Жителі міста, представники військових частин гарнізону, друзі, знайомі й однокласники прийшли провести в останню путь курсанта. Після церемонії прощання тіло Костянтина Зибюка пронесли центральною вулицею міста.

Костянтин народився та виріс у Старокостянтинові у сім’ї військового. Вже з десятого класу твердо вирішив пов’язати долю з професією військового авіатора. Він був курсантом третього курсу Харківського національного університету Повітряних сил імені Івана Кожедуба, відмінно навчався, займався спортом і літав.

Поховали Костянтина Зибюка на міському кладовищі Старокостянтинова на Алеї Героїв АТО. У нього залишилися батько і мати.

Як повідомляв Укрінформ, увечері 25 вересня при заході на посадку на аеродром у місті Чугуєві розбився літак Ан-26 Повітряних сил Збройних сил України. На борту перебували 27 осіб: 7 членів екіпажу та 20 курсантів Харківського національного університету Повітряних сил. На місці катастрофи загинули 25 осіб, один курсант помер у лікарні від опіків. Єдиний, хто вижив, - курсант В'ячеслав Золочевський перебуває на лікуванні у Військово-медичному клінічному центрі Північного регіону.

У Харкові 6 жовтня відбулася церемонія вшанування та прощання із загиблими курсантами й офіцерами, на яку прийшли близько трьох тисяч осіб - військових і містян.

Указом Президента України усіх військовослужбовців посмертно відзначено медаллю «За військову службу Україні».

Фото: Хмельницької ОДА