Авіакатастрофа на Харківщині: у Херсоні попрощалися з курсантом Клевцем

У Херсоні сотні людей прийшли попрощатися із земляком - курсантом Олександром Клевцем, який загинув у катастрофі Ан-26 на Харківщині.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

На церемонії прощання були присутні військові, прикордонники, поліцейські, представники влади, журналісти, волонтери. Прибули також курсанти з Національного університету Повітряних сил ім. Кожедуба.

«Він був справедливим, принциповим, веселим, щирим дуже, не тримав ні на кого зла. З дитинства мріяв стати пілотом», - розповіли журналістам друзі Олександра.

Херсон попрощався з курсантом Олександром Клевцем / Фото: Ірина Староселець, Укрінформ

Під час церемонії прощання не було промов. Ритуальна зала не могла вмістити всіх, хто прийшов попрощатися з Олександром Клевцем, частина людей стояла на вулиці і чекала, поки можна буде покласти квіти та висловити слова співчуття родині.

Після того, як тіло земляка-курсанта винесли на вулицю, присутні заспівали Гімн України.

Як повідомляв Укрінформ, 25 вересня на Харківщині при заході на посадку в аеропорту міста Чугуєва розбився літак Ан-26 Повітряних сил Збройних сил України. На борту перебували 27 осіб: 7 членів екіпажу та 20 курсантів Харківського національного університету Повітряних сил.

На місці катастрофи загинули 25 осіб, один курсант помер у лікарні від опіків. Ще один перебуває на лікуванні. У військовому літаку Ан-26 загалом перебували люди з 11 областей.

Авіакатастрофа на Харківщині забрала життя і 19-річного Олександра Клевця з Херсонщини.

У Херсонському навчально-виховному комплексі №51, випускником якого був курсант Олександр Клевець, при вході організували невеликий меморіал на вшанування його пам'яті – портрет та квіти.