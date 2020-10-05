Житомирська ОДА з огляду на коронавірус переходить в онлайн-режим

У зв’язку зі збільшенням захворюваності на коронавірус, із понеділка, 5 жовтня, структурні підрозділи Житомирської облдержадміністрації переходять у онлайн-режим роботи.

Як передає Укрінформ, про це на брифінгу, що транслювався у Фейсбуці, повідомив заступник голови Житомирської ОДА Віктор Градівський.

«У нас, на жаль, стрімко погіршується ситуація, пов’язана з коронавірусом. За останні 5 днів у нас немає меншої кількості хворих, ніж 165 чоловік, антирекорд – 281 особа за добу. В обласній державній адміністрації теж є значна кількість хворих на коронавірус. Досі продовжує хворіти заступниця голови ОДА Віра Рогова, керівники структурних підрозділів, начальники відділів, структурних підрозділів, спеціалісти. Просимо розуміння всіх жителів, які звертаються до Житомирської облдержадміністрації, але ми максимально переходимо у онлайн-режим. Ми мінімізуємо кількість контактів і просимо робити це інших», - наголосив Градівський.

Наразі на Житомирщині зареєстровано 121 летальний випадок від COVID-19. Найбільша кількість - 41 - у Житомирі. На другому місті Коростенський район з 13 померлими. В області 6935 лабораторно підтверджених випадків COVID-19.

В Україні станом на 5 жовтня лабораторно підтверджено 230 233 випадки COVID-19, з них за добу – 3 771.

Фото: oda.zht.gov.ua