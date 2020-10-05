У Києві та 13 областях COVID-лікарні заповнені більш ніж на 50%

Станом на 5 жовтня в Києві та 13 областях лікарні першої хвилі за останні п'ять днів заповнені більше ніж на 50%.

Як передає Укрінформ, про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

Станом на 5 жовтня в Києві та 13 регіонах показники завантаженості лікарень першої хвилі перевищують 50%. Загалом по Україні завантаженість лікарень першої хвилі за останні 5 днів становить 55,3% (підтверджені і підозрілі випадки).

В Києві завантаженість лікарень першої хвилі станом на 4 жовтня становить 70,1%.

Найвищий показник у Донецькій області - 82,2%, Луганській області - 77,4%, Вінницькій області - 71,3%

Станом на 5 жовтня лише Кіровоградська область готова до пом'якшення карантинних заходів - показник захворюваності за 14 днів на 100 тис. населення склав 20,6 при базовому рівні 40 на 100 тис. населення.

В Києві захворюваність на COVID-19 за 14 днів склала 167,9 на 100 тис. осіб.

Найвищий показник рівня захворюваності на COVID-19 у Тернопільській (287,9), Чернівецькій (235,7), Харківській (220,1), Сумській (219,8) областях.

Відсутні дані по АР Крим та місту Севастополь.

“Жовтий”, “помаранчевий” або “червоний” рівень епідемічної небезпеки встановлюється на території регіону, в якому наявне значне поширення COVID-19.

Регіоном із значним поширенням COVID-19 вважається регіон, в якому наявна хоча б одна з таких ознак: завантаженість ліжок у закладах охорони здоров’я, визначених для госпіталізації пацієнтів з підтвердженим випадком COVID-19, становить більш як 50 відсотків протягом п’яти днів поспіль; середня кількість тестувань методом полімеразної ланцюгової реакції та імуноферментного аналізу становить менш як 24 тестування на 100 тис. населення протягом останніх семи днів; показник захворюваності на COVID-19 за 14 днів на 100 тис. населення перевищує базовий рівень захворюваності.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 5 жовтня лабораторно підтверджено 230 233 випадки COVID-19, з них за добу – 3 771.