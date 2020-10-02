Усі постраждалі від повені на Буковині отримали компенсації - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що всі постраждалі внаслідок повені влітку цього року в Чернівецькій області отримали компенсацію від держави.

Про це він сказав в межах робочої поїздки в Чернівецьку область, повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу глави держави.

«Що стосується Чернівців, то ми виділили 460 мільйонів гривень. І найголовніше, що, крім того, що зараз у процесі відновлення інфраструктура, всі люди отримали компенсацію», - заявив Зеленський.

Він зазначив, що на всю Західну Україну, де від повені постраждало місцеве населення та інфраструктурні об’єкти, загалом виділено близько 1,5 млрд грн.

У Офісі Президента поінформували, що за рахунок коштів, виділених з держбюджету, в Чернівецькій області відновлюється: 9 бюджетних установ та об’єктів соціальної сфери, 41 дорога загального користування місцевого значення та 187 комунальних доріг, мости й мостові переходи, берегоукріплювальні об’єкти тощо.

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Уточнюється, що на всіх об’єктах роботи планується завершити упродовж жовтня-листопада 2020 року.

Як повідомлялося, Зеленський у п’ятницю, 2 жовтня, перебуває з робочою поїздкою на Буковині.