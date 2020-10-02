Зеленський пообіцяв, що зруйнований повінню міст через Прут добудують у грудні

Про це Президент України Володимир Зеленський сказав 2 жовтня під час робочої поїздки до Чернівецької області, відповідаючи на запитання журналістів, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Назвати міст хочуть іменем Софії Ротару, яка народилася у цьому селі.

"Сьогодні ми відвідали кілька різних об'єктів Чернівецької області, побачили дороги, які будуються, були на двох мостах через річку Черемош, які вже завершили. Також залишається ще один міст, про який нам стільки говорили, і він будується. Як мені обіцяли, десь на початку грудня завершуємо цей міст, назву якому дадуть, я впевнений, місцеві жителі. Ми його називаємо для себе "Міст Софія". Тому що там народилася Софія Ротару", - сказав Президент.

Цей міст через річку Прут у селі Маршинці Новоселицького району, який зруйнувала повінь ще 2008 року, показали Зеленському під час попереднього візиту на Буковину у липні. Тоді він пообіцяв місцевим мешканцям завершити будівництво моста до кінця року.

Зеленський запевнив, що будівництво цього мосту перебуває в активній фазі і завершать його навіть раніше запланованого терміну.

"Міст побудуємо, ми контролюємо об’єкти, ми встановлюємо камери, щоб контролювати ці об’єкти з Києва. Ми знаємо, що міст будується. Я думаю, що на початку грудня "Укравтодор" здасть цей міст. Пообіцяли - зробимо", - додав Зеленський.

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Як повідомлялося, основний міст через Прут, який з’єднував Новоселицький і Герцаївський райони, був зруйнований ще під час повені 2008 року. Тому транспортне сполучення між районами здійснюється через місто Чернівці з обходом близько 50 км, а для переправи через водойму використовували тимчасовий технологічний міст, який зруйнувала вже цьогорічна повінь.