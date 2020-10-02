На Буковині відкрили два нові мости через Черемош

Через річку Черемош в районі села Розтоки Чернівецької області відкрили рух автотранспорту по двох новозбудованих мостах.

Відкриття руху відбулося у присутності Президента Володимира Зеленського, повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу глави держави.

“Два мости біля села Розтоки, які йдуть один за одним, загальною довжиною 311,7 погонних метра – цілковито нові інфраструктурні об'єкти. Попередні переправи через річку були зруйновані стихійним лихом улітку 2008 року. Тож 12 років транспортний зв’язок забезпечувався через два тимчасових металевих мости типу САРМ. За дорученням глави держави зведення нових мостів було включено до програми «Велике будівництво»”, - зазначили в ОП.

Також, за даними Офісу глави держави, нині проводяться будівельно-монтажні роботи на 1,609 км дороги Р-62, зокрема триває підготовка до вкладання верхнього шару асфальту.

Повідомляється, що загальна вартість спорудження цих інфраструктурних об’єктів – понад 250 млн грн.

У Чернівецькій області через Черемош відкрили два нові мости / Фото: Офіс Президента

В ОП зауважили, що реконструкція дороги та зведення постійних мостів дозволить поліпшити транспортне сполучення Путильського з іншими районами Чернівецької та Івано-Франківської областей, а також забезпечить вихід до державного кордону з Румунією через міжнародні пункти пропуску «Руська» та «Шепіт».

У свою чергу голова Чернівецької обласної державної адміністрації Сергій Осачук зазначив, що регіон має великий туристичний потенціал. За його словами, інвесторів може зацікавити будівництво та розвиток гірськолижних курортів.

«Інвестори, які точно прийдуть у Карпатський регіон, одразу зрозуміють, що Путильський та Вижницький райони – це найкращі карпатські краєвиди й цікаві траси. Тому спрямовуйте їх до нас», – сказав Осачук.

Президент підкреслив, що для розкриття туристичного потенціалу Чернівецької області держава має забезпечити хороше транспортне сполучення, а над розвитком туристичних проєктів працюватиме бізнес.

«Аеропорт і дороги. Все інше зробить бізнес», – переконаний Зеленський.

Заступник керівника ОП Кирило Тимошенко зазначив, що наступного року планується відновити повноцінну роботу міжнародного аеропорту в Чернівцях.

«Цей аеропорт запустимо наступного року, щоб він приймав рейси. І будемо розвивати чи будувати новий», – поінформував Тимошенко.

Разом з тим голова Державного агентства автомобільних доріг України (Укравтодор) Олександр Кубраков наголосив, що цього року в Чернівецькій області відремонтовано дороги, які ведуть до кордонів України та Румунії, також триває реконструкція ділянки траси М-19.

Загалом у регіоні у 2020 році планують відремонтувати 70 кілометрів доріг.

Президенту також розповіли, що місто Чернівці – єдиний в Україні обласний центр, який не має повноцінної об’їзної дороги. Тому весь потік вантажних і пасажирських перевезень проходить безпосередньо через місто – вулицями Галицький Шлях та Хотинська.

З огляду на це вулиця Хотинська – в аварійному стані, має колійність, вибоїни та тріщини, значні руйнування покриття, які вже неможливо виправити за допомогою поточного чи ямкового ремонту.

В ОП зазначили, що нині виготовлено проєктно-кошторисну документацію та проведено експертизу проєкту відновлення цієї вулиці, згідно з якою загальна вартість ремонту дороги становить майже 220 млн грн, при цьому на проєкт уже виділено цільову субвенцію 200 млн грн. Ведуться переговори щодо підписання угоди з підрядником.

Також у межах програми «Велике будівництво» на Буковині реалізують 20 інфраструктурних проєктів: п'ять шкіл, п'ять дитячих садків, п'ять стадіонів та п'ять приймальних відділень.

Приймальні відділення лікарень мають бути добудовані в жовтні цього року. У листопаді очікується надходження всього необхідного медичного обладнання, і до кінця року відділення почнуть працювати.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський у п’ятницю перебуває з робочою поїздкою на Буковині.

Фото: ОП