На Буковині здають в експлуатацію п’ять шкіл

У Чернівецькій області завершили будівельні роботи у 5 школах за програмою "Велике будівництво". Нині триває процес здачі приміщень в експлуатацію.

Про це президенту повідомив голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук під час спільного інспектування збудованих мостів у селі Розтоки Путильського району, передає Укрінформ.

"Школи в процесі здачі в експлуатацію. Це трохи довше триває - поки закриття актів і документальне оформлення. Це були довгобуди, які ми цього року нарешті завершили. І краса така, що мені самому хотілося би в тій школі викладати чи вчитися", - пояснив Осачук на питання президента про стан 5 шкіл Буковини з програми "Велике будівництво".

На запитання першого заступника глави Офісу Президента Кирила Тимошенка, чи навчаються діти, голова ОДА відповів: «Так».

У департаменті освіти і науки Чернівецької ОДА кореспонденту Укрінформу роз'яснили, що діти поки навчають у старих приміщеннях та корпусах. А нові школи заповнюють новими меблями і завершують документальний процес передачі їх на баланс освітян. Там сподіваються, що протягом місяця, новозбудовані школи та корпуси зможуть повноцінно запрацювати та приймати учнів.

Як повідомлялося раніше, у Чернівецькій області в межах проєкту "Велике будівництво" збудували школи у с. Рідківці Магальської ОТГ Новоселицького району та у с. Усть-Путила Усть-Путильської ОТГ Путильського району. А також реконструювали школи с. Горішні Шерівці Заставнівського району та м. Герца Герцаївської ОТГ, реконструювали з добудовою корпусів школи та ДНЗ с. Кам'янка Глибоцького району.

Президент України Володимир Зеленський 2 жовтня перебуває з робочою поїздкою у Чернівецькій області. Він проінспектує хід програми “Велике будівництво”, спорудження другої черги Дністровської ГАЕС та проведе зустріч з вченими.

Фото, відео: ОП