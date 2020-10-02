Об'єкти «Великого будівництва» готові на 82% - Мінрегіон

Моніторинг реалізації програми «Велике будівництво», який проводить Міністерство розвитку громад та територій, засвідчив, що відсоток будівельної готовності об’єктів по Україні становить 82%.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Мінрегіону.

Зазначається, що за типами проєктів будівельна готовність об’єктів програми становить: школи – 88%, дитсадки – 83%, спортивна інфраструктура – 74%, інші об’єкти – 82% готовності.

На сьогодні в Україні вже зареєстровано 159 завершених об’єктів «Великого будівництва», в тому числі 3 приймальні відділення опорних лікарень. Донецька, Рівненська та Хмельницька області стали лідерами за кількістю завершених об’єктів.

Міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов наголосив, що особливу увагу голови обласних державних адміністрацій мають приділити усуненню недоліків робіт на об’єктах, де під час будівництва змінювались підрядні організації. Він також перелічив основні зауваження, які виявляються під час обстеження об’єктів моніторинговими групами, це – порушення умов термосанації, низька якість будівельних робіт, ігнорування норм інклюзії, невідповідність встановленої електричної проводки чинним нормам ДСТУ.

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У Мінрегіоні додають, що на сьогодні з державного бюджету профінансовано об’єктів на суму понад 2,4 млрд грн, що становить 75% від передбачених коштів на рік, з них освоєно 71%.

Як повідомляв Укрінформ, національний проєкт «Велике будівництво» був ініційований восени 2020 року Президентом Володимиром Зеленським. Мета проєкту - побудувати необхідні об’єкти інфраструктури по всій Україні. З 1 березня 2020 року в межах проєкту на понад 300 об’єктах одночасно почалися будівельні роботи. У планах цього року — зведення та оновлення понад 100 шкіл, 100 садочків, 100 стадіонів та 200 нових приймальних відділень лікарень. Також буде збудовано 4000 км доріг.

Фото: dn.gov.ua