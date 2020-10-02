На Львівщині відкрили новий дитсадок

У селі Зимна Вода, що на Пустомитівщині, урочисто відкрили дошкільний навчальний заклад. Будівництво розпочали у 2018, а цього року він увійшов, як об’єкт до п’ятірки садків Львівщини за фінансуванням проєкту «Великого будівництва».

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Львівської ОДА.

«Цей садок – один з наймасштабніших проєктів «Великого будівництва» в галузі освіти. І один з прикладів дієвої співпраці місцевої громади та держави. Завдяки 20-ти мільйонам гривень, які виділили з державного бюджету на цей рік, і 9-ти мільйонам з місцевого бюджету, – ми змогли завершити всі роботи цього року», - зазначив під час відкриття садка голова Львівської ОДА Максим Козицький.

Загальна кошторисна вартість будівництва об’єкта становить понад 56 млн грн.

Садок розрахований на 160 місць для дітей з ясельного віку і до шести років. Садок має красиву актову залу, просторий спортзал, кімнату психологічного розвантаження для занять з психологами.

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Як повідомляв Укрінформ, Володимир Зеленський, перебуваючи з робочим візитом на Львівщині 17 вересня відвідав новозбудований садок у Зимній Воді.

Це вже другий садок, який відкрили на Пустомитівщині впродовж місяця. Нещодавно символічну стрічку перерізали у дошкільному закладі в Борщовичах.

«В рамках програми Президента «Велике будівництво» цього року ми запланували здати 5 садків. На черзі відкриття садку в Рудниках на Миколаївщині, Чукві на Самбірщині, в селищі Великий Любінь на Городоччині» - зазначає голова Львівської ОДА.

Загалом планується створити 505 додаткових місць у дошкільних закладах області.

Фото: oda.gov.ua