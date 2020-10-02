Зеленський проінспектував будівництво гідроагрегату на Дністровській ГАЕС

Президент Володимир Зеленський відвідав Дністровську гідроелектростанцію в Чернівецькій області.

Про це повідомляє Укрінформ з посилання на офіційне інтернет-представництво глави держави.

«Повне будівництво Дністровської ГАЕС забезпечить підвищення надійності енергопостачання та розширить експортні можливості енергосистеми держави. Є можливість підтримувати якісну електроенергію у Молдову та в Румунію», - сказав Зеленський.

Зазначається, що електростанція унікальна тим, що працює в режимі «насос – турбіна» та дає змогу використовувати акумульовану вночі енергію для виробництва електроенергії під час пікових навантажень на мережу.

Робота цієї ГАЕС є потужним механізмом регулювання балансу виробництва та споживання електроенергії в енергосистемі України, підвищує якість електричної енергії та її економічну привабливість для потенційних споживачів у Європі.

Під час відвідання електростанції глава держави оглянув три працюючі гідроагрегати та монтажні зони, де будують другу чергу Дністровської ГАЕС у складі четвертого гідроагрегату.

Читайте також: Укргідроенерго дозволили залучати кредити на спорудження ГАЕС під держгарантії

Закінчити зведення 4-го гідроагрегату другої черги Дністровської ГАЕС заплановано на IV квартал 2020 року. Потужність його пускового комплексу становитиме в насосному режимі 421 МВт, а в генераторному режимі – 324 МВт.

Найближчим часом очікується проведення так званої прокрутки агрегату й початок пускових операцій.«У цьому році ми плануємо до Дня енергетика зробити перший пуск агрегату. І в першому півріччі наступного року здати його в промислову експлуатацію», – зазначив директор Дністровської ГАЕС Василь Субота.

За його словами, наразі невирішеною є проблема підняття берегів Дністра на молдавській стороні. Для цього потрібно провести переговори з Молдовою на міждержавному рівні.

«Екологічна сторона – узгоджена. Питань немає. Там більше політична сторона. Вони хочуть, щоб це питання розглядати в комплексі», - розповів Субота.

Президент України пообіцяв вивчити це питання.

Президент проінспектував будівництво четвертого гідроагрегату на Дністровській ГАЕС / Фото: Офіс Президента

За попереднім планом, завершити спорудження всіх гідроагрегатів планується до 2028 року. Перебуваючи на електростанції, глава держави обговорив з керівництвом ГАЕС можливість їхньої швидшої добудови.

Дністровська ГАЕС із потужністю 2268 МВт зможе забезпечити надійну роботу атомних електростанцій, дозволить довести до нормативного рівня якість виробленої електроенергії за частотою, істотно підвищить надійність енергопостачання, зміцнить енергетичну безпеку України та розширить експортні можливості енергосистеми держави.

Як повідомлялося, Зеленський 2 жовтня здійснює робочу поїздку до Чернівецької області.