Укргідроенерго дозволили залучати кредити на спорудження ГАЕС під держгарантії

Уряд своїм рішенням дозволив ПрАТ "Укргідроенерго" залучати кредити на будівництво гідроакумулюючих електростанцій під державні гарантії.

Про це під час засідання уряду сказала в. о. міністра енергетики та захисту довкілля Ольга Буславець, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"З метою забезпечення стабільної роботи Об'єднаної енергетичної системи існує нагальна потреба у будівництві маневрених потужностей... Для реалізації таких проєктів ПрАТ "Укргідроенерго" проводить пошук джерел фінансування. Вже підписано низку меморандумів з іноземними компаніями. Водночас, залучення пільгового фінансування для реалізації цих проєктів можливе лише за умови надання державних гарантій", - сказала Буславець.

Для цього, за її словами, необхідне внесення змін до держбюджету на 2020 рік.

Таким чином, для забезпечення виконання боргових зобов'язань за кредитами, що залучаються для фінансування інвестиційного проєкту будівництва 3-ої черги Дністровської ГАЕС, інвестиційного проєкту Канівської ГАЕС, Укргідроенерго може звільнятися від зобов'язання надавати майнове або інше забезпечення виконання зобов'язань за державними гарантіями.

Буславець нагадала, що на сьогодні прийнято рішення щодо будівництва Канівської ГАЕС та добудови Дністровської ГАЕС.

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Як повідомляв Укрінформ, через маловодний рік Україні не вистачає потужностей гідроенергетики для балансування енергетичної системи. Про це в середині травня 2020 року заявляла в.о. міністра енергетики та захисту довкілля Ольга Буславець.

На думку в. о. голови правління НЕК «Укренерго» Володимира Кудрицького, досягнення поставлених державою цілей щодо збільшення частки альтернативної енергетики можливе лише за умови побудови високоманеврених потужностей в енергосистемі; до 2025 року їх має бути не менше 2 ГВт.