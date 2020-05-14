На Київській ГАЕС запустили в дослідну експлуатацію гідроагрегат

На Київській ГАЕС 14 травня у дослідну експлуатацію після реконструкції ввели гідроагрегат № 6.

Про це повідомляє пресслужба ПрАТ " Укргідроенерго", до складу якого входить станція.

"Вживаючи усіх необхідних заходів задля недопущення поширення короновірусу COVID-19, Укргідроенерго продовжує виконувати свої обов’язки та забезпечувати енергетичну систему країни маневровими потужностями та мобільним аварійним резервом, а також виконувати плани щодо будівництва та реконструкції. Так, 14 травня на Київській ГАЕС у дослідну експлуатацію після реконструкції ввели гідроагрегат № 6", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що роботи з реконструкції гідроагрегату розпочались у квітні минулого року. Реконструкцію проводили фахівці українських заводів-виробників "Турбоатом" та "Електроважмаш", а також спеціалісти компанії "Дніпро-Спецгідроенергомонтаж".

Гідроагрегат N6 Київської ГАЕС ввели в експлуатацію після реконструкції / Фото: Володимир Тарасов, Укрінформ

"Роботи виконувались згідно з контрактом на реконструкцію гідроагрегатів Київської ГАЕС № 2, 4, 6 за кошти Європейського інвестиційного банку та Європейського банку реконструкції та розвитку", - зазначили у пресслужбі.

Реконструйований гідроагрегат отримав нові технічні характеристики. Завдяки новим турбіні та генератору загальна потужність агрегату зросла з 41,5 МВт до 46,8 МВт.

Встановлене нове робоче колесо тепер має більший коефіцієнт корисної дії - 95%, що забезпечить економічний ефект при введенні гідроагрегату в промислову експлуатацію.

Участь у пуску гідроагрегату взяли т. в. о. міністра енергетики та захисту довкілля Ольга Буславець, голова наглядової ради ПрАТ «Укргідроенерго» Валентин Гвоздій, генеральний директор ПрАТ «Укргідроенерго» Ігор Сирота, генеральний директор АТ «Турбоатом» Віктор Суботін, в. о. генерального директора ДП «Завод «Електроважмаш» Віктор Бусько, генеральний директор ПрАТ «Дніпро-Спецгідроенергомонтаж» Юрій Ковальов.

"Проведення реконструкції та модернізації підвищує надійність експлуатації̈ гідроагрегатів, та, як наслідок, надійність роботи всієї енергосистеми. У нас дуже маловодний рік, гідроелектростанції працюють з пониженим навантаженням і через це ми відчуваємо нестачу маневрової потужності в нашій енергосистемі. Збільшення виробництва електроенергії̈ на ГЕС і ГАЕС здатне вирішити цю проблему, а також сприятиме покращенню екологічної ситуації та зменшення викидів", - прокоментувала Буславець.

Генеральний директор Укргідроенерго наголосив на важливості реконструкції існуючих гідроагрегатів, адже переоснащення обладнання дає змогу збільшити робочу потужність, а також продовжити термін експлуатації обладнання на 40 років.

"Згідно зі стратегію розвитку нашого підприємства, до 2026 року ми маємо повністю завершити реконструкцію гідроагрегатів, які є в компанії. <...> Цьогоріч ми введемо після реконструкції вісім гідроагрегатів на наших ГЕС і ГАЕС, що додатково дасть енергосистемі країни 37 МВт маневруючих потужностей, яких на сьогодні так не вистачає енергетиці", - заявив він.

Голова Представництва ЄІБ в Україні Жан-Ерік де Загон підкреслив, що, попри епідемію COVID-19, Банк продовжує працювати над поточними проєктами в Україні.

"Наближення та синхронізація українського електроенергетичного сектору з європейською системою передачі електроенергії означає надійність енергопостачання та, врешті-решт, посилення енергетичної незалежності України”, - підсумував керівник Представництва ЄІБ в Україні.

З травня до серпня проходитиме етап дослідної експлуатації гідроагрегату № 6. У промислову експлуатацію його планують вводити 3 серпня 2020 року.

Наразі на Київській ГАЕС вже розпочато роботи з реконструкції гідроагрегату №4.

Як повідомлялось, проєкт реабілітації гідроелектростанцій Укргідроенерго започатковано 1996 року. Перший його етап був реалізований у 1996 - 2005 роках. Другий етап триватиме до 2024 року.

Метою проєкту є реконструкція гідроагрегатів компанії зі встановленням нових систем управління і захисту, іншого обладнання. Проведення реконструкції відбувається без виведення станцій з експлуатації.