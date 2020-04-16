Другий енергоблок Южно-Української АЕС вивели у плановий ремонт

Енергоблок №2 Южно-Української АЕС (ЮУАЕС) 15 квітня 2020 року відключено від енергомережі для проведення середнього планово-попереджувального ремонту.

Про це повідомляє пресслужба Енергоатому.

"15 квітня о 18 годині 10 хвилин другий енергоблок Южно-Української АЕС відключено від енергосистеми України для проведення середнього планово-попереджувального ремонту з перевантаженням палива тривалістю 108 діб", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що до виконання заплановано: середній ремонт реактора з повним вивантаженням активної зони; капітальні ремонти, експлуатаційний контроль металу, технічне опосвідчення головного циркуляційного насоса №4, парогенераторів №1 і №3, обладнання 1-го каналу системи безпеки, головних запірних засувок, теплообмінників розхолоджування басейну витримки та іншого обладнання; капітальні ремонти циліндра високого тиску з модернізації проточної частини, підшипників і збудника турбогенератора; поточний ремонт блочного трансформатора, трансформаторів власних потреб, пускорезервного трансформатора власних потреб, вихороструменевий контроль теплообмінних трубок чотирьох парогенераторів, експлуатаційний контроль металу та технічне опосвідчення обладнання і трубопроводів реакторного, турбінного відділень; реконструкцію обладнання, зокрема заміну електродвигунів насосних агрегатів 1-го та 2-го каналів системи безпеки, впровадження (2 етап) системи аварійного та післяаварійного моніторингу (ПАМС) та інше.

Як відомо, Южно-Українська АЕС (3 атомні енергоблоки ВВЕР-1000 сумарною потужністю 3000 МВт) розташована на берегах Південного Бугу в місті Южноукраїнськ Миколаївської області і є відокремленим підрозділом ДП НАЕК "Енергоатом" і входить до складу Южно-Українського енергетичного комплексу. До складу енергокомплексу входять: Южно-Українська АЕС (3 атомні енергоблоки ВВЕР-1000 сумарною потужністю 3000 МВт), Олександрівська ГЕС на річці Південний Буг (2 гідроагрегати, сумарна потужність 11,5 МВт) і Ташлицька ГАЕС (в експлуатацію введено першу чергу: 2 гідроагрегати загальною електричною потужністю в генераторному режимі 320 МВт, у стадії будівництва друга черга – гідроагрегат № 3).

Фото: Енергоатом