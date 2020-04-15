Енергоблок №1 ЮУАЕС підключили до мережі після проведення поточного ремонту

15 квітня 2020 року о 13:00 після завершення поточного ремонту енергоблок №1 Южно-Української АЕС підключено до енергомережі України.

Про це повідомляє пресслужба Енергоатому.

Під час поточного ремонту, який згідно з оперативною заявкою тривав з 10 квітня, було виконано гідроочищення теплообмінного обладнання.

Після завершення поточного ремонту на першому блоці, згідно з затвердженими планами, на ЮУАЕС розпочнеться середній планово-попереджувальний ремонт з перевантаженням палива на енергоблоці №2. Таким чином, паралельно з навантаженням першого блока виконується розвантаження другого енергоблока.

Станом на 14 годину 15 квітня обладнання першого, другого та третього блоків ЮУАЕС працює в заданому режимі.

Радіаційній фон на промисловому майданчику перебуває на рівні природних фонових значень, які було заміряно до пуску АЕС. На 15 квітня 2020 року він складає 0,10 мкЗв/год. Викиди та скиди радіоактивних речовин у навколишнє середовище не перевищують встановлених допустимих значень.

Довідка. Южно-Українська АЕС – розташована на берегах Південного Бугу в місті Южноукраїнськ Миколаївської області і є відокремленим підрозділом ДП НАЕК «Енергоатом». Входить до складу Южно-Українського енергетичного комплексу.

До складу енергокомплексу входять: Южно-Українська АЕС (3 атомні енергоблоки ВВЕР-1000 сумарною потужністю 3000 МВт), Олександрівська ГЕС на річці Південний Буг (2 гідроагрегати, сумарна потужність 11,5 МВт) і Ташлицька ГАЕС (в експлуатацію введено першу чергу: 2 гідроагрегати загальною електричною потужністю в генераторному режимі 320 МВт, у стадії будівництва друга черга – гідроагрегат № 3).