Перший енергоблок Южно-Української АЕС відключили на ремонт

Енергоблок №1 Южно-Української АЕС 10 квітня 2020 року відключено від енергомережі для проведення поточного ремонту.

Про це повідомляє ДП "НАЕК "Енергоатом".

"10 квітня 2020 року о 10:11 відповідно з узгодженою заявкою енергоблок №1 Южно-Української АЕС відключено від енергомережі для проведення поточного ремонту. Під час поточного ремонту буде здійснене гідроочищення теплообмінного обладнання", - йдеться в повідомленні.

Згідно з оперативною заявкою, поточний ремонт на енергоблоці №1 триватиме орієнтовно тиждень.

В Енергоатомі зазначають, що після завершення поточного ремонту на енергоблоці №1 ЮУАЕС у середній планово-попереджувальний ремонт з перевантаженням палива буде виведено енергоблок №2.

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На сьогодні обладнання другого та третього енергоблоків ЮУАЕС працює в заданому режимі.

Як відомо, Южно-Українська АЕС (3 атомні енергоблоки ВВЕР-1000 сумарною потужністю 3000 МВт) розташована на берегах Південного Бугу в місті Южноукраїнськ Миколаївської області і є відокремленим підрозділом ДП НАЕК "Енергоатом" і входить до складу Южно-Українського енергетичного комплексу.

Фото: Енергоатом