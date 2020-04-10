Перший енергоблок Хмельницької АЕС підключили до енергомережі

10 квітня 2020 року о 01:26 після продовження терміну експлуатації та відновлення турбогенератора енергоблок №1 Хмельницької АЕС підключено до енергомережі. Ведеться навантаження реакторної установки до номінальної потужності відповідно до графіка.

При перехідних процесах підключення енергоблоку порушень умов та меж безпечної експлуатації не було, повідомляє пресслужба Енергоатому.

Радіаційний стан на промисловому майданчику та у прилеглих регіонах не зазнавав змін, знаходиться на рівні, відповідному нормальній експлуатації енергоблоків, і не перевищує природних фонових значень.

Як повідомлялося, 25 липня 2019 року НАЕК «Енергоатом» отримав ліцензію на експлуатацію ядерної установки енергоблоку №1 Хмельницької АЕС після того, як 18 липня 2019 року Колегія Державної інспекції ядерного регулювання затвердила Висновок державної експертизи з ядерної та радіаційної безпеки Звіту з періодичної переоцінки безпеки енергоблоку №1 Хмельницької АЕС та встановила дату наступної періодичної переоцінки безпеки цього енергоблоку – 13 грудня 2028 року.

Зазначається, що рішення про продовження терміну експлуатації енергоблоку №1 ХАЕС Державна інспекція ядерного регулювання України приймає після вивчення та затвердження Звіту з періодичної переоцінки безпеки (ЗППБ) енергоблоку, в якому експлуатуюча організація обґрунтовує можливість безпечної довгострокової експлуатації блоку. Держатомрегулювання здійснило державну експертизу ядерної та радіаційної безпеки матеріалів ЗППБ енергоблоку №1 Хмельницької АЕС. Згідно з висновками ДІЯРУ, матеріалами ЗППБ енергоблоку №1 ХАЕС підтверджено спроможність експлуатуючої організації забезпечити під час довгострокової експлуатації енергоблоку захист персоналу, населення та навколишнього природного середовища відповідно до вимог норм і правил з ядерної та радіаційної безпеки.

Проєктний термін експлуатації енергоблоку №1 ХАЕС закінчився 13 грудня 2018 року. Для проведення комплексу робіт з продовження терміну експлуатації енергоблок було виведено в планово-попереджувальний ремонт (ППР). Продовження терміну експлуатації енергоблоків АЕС, за умови підтвердження рівня їх безпеки регулюючим органом, є визнаною у світі практикою та дозволяє зберегти існуючий рівень енергогенерації в Україні. За даними МАГАТЕ з 449 атомних енергоблоків, що експлуатуються у світі, 267 енергоблоків працюють понад 30 років. Досвід продовження термінів експлуатації трьох енергоблоків Рівненської АЕС, двох Южно-Української АЕС та чотирьох енергоблоків Запорізької АЕС підтверджує той факт, що реактори українських АЕС мають для цього достатній запас міцності.

Фото: Енергоатом