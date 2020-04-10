Перший енергоблок Хмельницької АЕС підключили до енергомережі
При перехідних процесах підключення енергоблоку порушень умов та меж безпечної експлуатації не було, повідомляє пресслужба Енергоатому.
Радіаційний стан на промисловому майданчику та у прилеглих регіонах не зазнавав змін, знаходиться на рівні, відповідному нормальній експлуатації енергоблоків, і не перевищує природних фонових значень.
Як повідомлялося, 25 липня 2019 року НАЕК «Енергоатом» отримав ліцензію на експлуатацію ядерної установки енергоблоку №1 Хмельницької АЕС після того, як 18 липня 2019 року Колегія Державної інспекції ядерного регулювання затвердила Висновок державної експертизи з ядерної та радіаційної безпеки Звіту з періодичної переоцінки безпеки енергоблоку №1 Хмельницької АЕС та встановила дату наступної періодичної переоцінки безпеки цього енергоблоку – 13 грудня 2028 року.
Зазначається, що рішення про продовження терміну експлуатації енергоблоку №1 ХАЕС Державна інспекція ядерного регулювання України приймає після вивчення та затвердження Звіту з періодичної переоцінки безпеки (ЗППБ) енергоблоку, в якому експлуатуюча організація обґрунтовує можливість безпечної довгострокової експлуатації блоку. Держатомрегулювання здійснило державну експертизу ядерної та радіаційної безпеки матеріалів ЗППБ енергоблоку №1 Хмельницької АЕС. Згідно з висновками ДІЯРУ, матеріалами ЗППБ енергоблоку №1 ХАЕС підтверджено спроможність експлуатуючої організації забезпечити під час довгострокової експлуатації енергоблоку захист персоналу, населення та навколишнього природного середовища відповідно до вимог норм і правил з ядерної та радіаційної безпеки.
Проєктний термін експлуатації енергоблоку №1 ХАЕС закінчився 13 грудня 2018 року. Для проведення комплексу робіт з продовження терміну експлуатації енергоблок було виведено в планово-попереджувальний ремонт (ППР). Продовження терміну експлуатації енергоблоків АЕС, за умови підтвердження рівня їх безпеки регулюючим органом, є визнаною у світі практикою та дозволяє зберегти існуючий рівень енергогенерації в Україні. За даними МАГАТЕ з 449 атомних енергоблоків, що експлуатуються у світі, 267 енергоблоків працюють понад 30 років. Досвід продовження термінів експлуатації трьох енергоблоків Рівненської АЕС, двох Южно-Української АЕС та чотирьох енергоблоків Запорізької АЕС підтверджує той факт, що реактори українських АЕС мають для цього достатній запас міцності.
Фото: Енергоатом