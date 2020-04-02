Енергоатом: критична ситуація на енергоринку вимагає негайних і рішучих дій

ДП «НАЕК «Енергоатом» - найбільший виробник електричної енергії в Україні, що експлуатує атомні електростанції країни, у зв’язку з критичною ситуацією в енергетиці, а також із звинуваченнями на адресу Компанії після обмеження відпуску електроенергії з боку ДП «Гарантований покупець», вкотре звертається до владних інституцій щодо необхідності негайних і рішучих дій, спрямованих на нормалізацію роботи енергоринку.

Про це повідомляє пресслужба Енергоатому.

На сьогодні Енергоатом працює в умовах виконання спеціальних обов’язків (ПСО), покладених Кабінетом міністрів України. Компанія діє виключно в межах цього нормативно-правового акту та відповідно до умов укладеного з Гарантованим покупцем договору.

За умовами ПСО Компанія має продавати Гарантованому покупцю за граничними цінами (566,7 грн за МВт-г, без ПДВ) 85% прогнозного обсягу електроенергії. Зазначений напрям продажу є основним джерелом надходження грошових коштів для Енергоатома.

Із січня 2020 року у Гарантованого покупця почалися фінансові проблеми, що призвели до порушення термінів оплати за електроенергію Енергоатому відповідно до укладеного договору, а згодом – і до накопичення боргу.

Так, за відпущену електричну енергію у лютому 2020 року Гарантований покупець заборгував Компанії 3 млрд грн.

Станом на 1 квітня 2020 року борг Гарантованого покупця за відпущену електричну енергію у березні – більше 800 млн грн. За офіційною інформацією, наданою Гарантованим покупцем, рівень оплати за березень становитиме лише 40%, борг за березень – 2,3 млрд грн.

Таким чином, за лютий-березень 2020 року борг Гарантованого покупця перед Компанією сягне понад 5 млрд грн. Заборгованість Укренерго перед Енергоатомом за договором купівлі-продажу електричної енергії для врегулювання небалансів та послуг з балансування становить близько 400 млн грн.

Така заборгованість з оплати електричної енергії та надання відповідних послуг вкрай негативно вплинула на фінансовий стан Компанії, для якої продаж електроенергії за ПСО – основне джерело надходження коштів.

Дефіцит коштів ставить під загрозу виконання Енергоатомом програм з підвищення ядерної безпеки, надійності та ефективності. Через брак фінансування виникають суттєві труднощі у виконанні виробничої програми, закупівлі свіжого ядерного палива, своєчасній виплаті заробітної плати, сплаті податків.

Критична ситуація вимагає від Компанії вжити усіх можливих заходів задля забезпечення належного рівня безпечної експлуатації ядерних установок, що є безумовним пріоритетом у діяльності Енергоатома.

Наголошуємо, що обмеження відпуску електроенергії Гарантованому покупцю було здійснено Енергоатомом виключно в межах діючого законодавства та відповідно до умов укладеного між підприємствами договору.

Компанія систематично звертала увагу на критичну ситуацію в енергетиці та вкрай хибний діючий механізм ПСО, неодноразово надавала на розгляд Мінекоенерго та НКРЕКП пропозиції щодо внесення необхідних змін до механізму та умов ПСО, правил ринку, спрямовані на врегулювання такої ситуації.

Також Компанія акцентувала увагу на стрімкому зростанні обсягів виробництва «зеленої» електроенергії, що змушує оператора системи передачі, для збалансування енергосистеми, застосовувати обмеження потужності Енергоатома. У березні фактично щодня через балансові обмеження Компанія недовиробляла 10-20 млн кВт-г електроенергії.

Через відсутність реагування на критичну ситуацію з боку профільного Міністерства та Регулятора, а також погіршення фінансового стану Компанії, Енергоатом був вимушений застосувати своє право на обмеження відпуску електроенергії Гарантованому покупцю.

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Про це Компанія і в лютому, і в березні у належний спосіб та своєчасно повідомляла Мінекоенерго та НКРЕКП, закликаючи їх вжити усіх можливих заходів для врегулювання ситуації на ринку електричної енергії, за якої Гарантований покупець позбавлений можливості виконувати свої договірні зобов’язання перед Енергоатомом.

Наразі ні Регулятор, ні Міністерство жодним чином не відреагували на пропозиції Енергоатома.

Водночас, ситуація на ринку електричної енергії стає вкрай напруженою, про що свідчать все більш емоційні звернення учасників ринку.