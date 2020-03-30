ДП НАЕК "Енергоатом" з 29 березня обмежило відпуск електроенергії для ДП "Гарантований покупець".

Про це йдеться у повідомленні компанії.

"Енергоатом з 29 березня 2020 року призупинив відпуск електричної енергії Гарантованому покупцю в періоді постачання 01.03.2020-31.03.2020 через порушення строків оплати за відпущену у березні електроенергію. Крім того, з 1 квітня 2020 року Енергоатом обмежив відпуск електричної енергії Гарантованому покупцю в періоді постачання 01.04.2020-30.04.2020 на 40% від запланованого обсягу відпуску електроенергії Гарантованому покупцю у кожному періоді постачання", - йдеться у повідомленні.

Компанія заявляє, що рівень оплати Гарантованого покупця електричної енергії за березень 2020 року становить лише близько 40%.

"Обмеження продажу не загрожує виконанню Гарантованим покупцем своїх зобов’язань із забезпечення доступності електричної енергії для населення. За розрахунками, обмежений обсяг електричної енергії, який буде надходити до Гарантованого покупця від Енергоатому, достатній для постачальників універсальних послуг і забезпечення ними потреб населення", - пояснили в Енергоатомі.

Компанія наголошує, що у належний спосіб і своєчасно повідомила Міністерство енергетики та захисту довкілля, а також енергетичного регулятора про намір вимушеного застосування права за договором щодо зменшення обсягу відпуску електричної енергії Гарантованому покупцю, а також вкотре закликала міністерство та регулятора негайно вжити усіх можливих заходів для врегулювання ситуації на ринку електричної енергії, за якої Гарантований покупець позбавлений можливості виконувати свої договірні зобов’язання перед Енергоатомом.

"Право компанії на тимчасове призупинення продажу електроенергії передбачено договором між Енергоатомом та Гарантованим покупцем та відповідає загальним нормам цивільного та господарського права. Продаж усього належного обсягу електричної енергії Гарантованому покупцеві буде поновлено Енергоатомом після усунення/припинення чинності обставин, що зумовили таке призупинення відпуску електричної енергії, та за умови отримання від Гарантованого покупця повної оплати всіх несплачених сум, належних Енергоатому", - додали в Енергоатомі.

Раніше через порушення строків та обсягів оплати перед НАЕК «Енергоатом» компанія вже обмежувала продаж (відпуск) електричної енергії з АЕС для ДП «Гарантований покупець» на 25% з 12 лютого 2020 року.

Як повідомлялося, у Господарському суді м. Київ зареєстровано справу №910/4160/20 за позовом Енергоатома до Гарантованого покупця про стягнення основного боргу та штрафних санкцій у сумі близько 3 млрд грн за відпущену в лютому 2020 року електричну енергію в межах виконання спеціальних обов’язків згідно з постановою Кабінету міністрів України № 483.

Урядом на Енергоатом покладено спеціальні обов’язки для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії. Компанія реалізує майже 85% відпущеної електроенергії Гарантованому покупцю. Це основне джерело доходу та надходження грошових коштів для Енергоатома, а також головний чинник утримання доступної ціни на електроенергію для населення.