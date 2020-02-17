Гарантований покупець має усі необхідні важелі для виконання спецобов’язків - Енергоатом

НАЕК «Енергоатом» з 12 лютого 2020 року обмежила на 25% продаж електричної енергії в межах спецобов’язків через невиконання Гарантованим покупцем умов укладеного між підприємствами договору.

Таке обмеження жодним чином не загрожує виконанню Гарантованим покупцем своїх зобов’язань за ПСО, повідомляє пресслужба Енергоатому.

Заява Гарантованого покупця щодо суттєвої загрози зриву виконання спецобов’язків не має жодних підстав. Питання щодо забезпечення беззбитковості діяльності Гарантованого покупця повністю урегульоване на законодавчому рівні.

Згідно із Законом «Про ринок електричної енергії», для покриття економічно обґрунтованих витрат Гарантованого покупця на виконання спецобов’язків із купівлі електроенергії за «зеленим» тарифом та за аукціонною ціною, Гарантований покупець надає оператору системи передачі послугу із забезпечення збільшення частки виробництва електроенергії з альтернативних джерел.

Окрім обов’язку щодо збільшення частки виробництва електроенергії з альтернативних джерел, Гарантований покупець зобов’язаний надавати постачальникам універсальних послуг компенсацію послуг із забезпечення доступності електроенергії для побутових споживачів.

Відповідно до Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про ринок електричної енергії» від 4 грудня 2019 року №330-IX, до 1 липня 2023 року вартість послуги із забезпечення збільшення частки виробництва електроенергії з альтернативних джерел, яка надається гарантованим покупцем, визначається з урахуванням різниці між доходами та витратами, що виникла під час виконання гарантованим покупцем покладених на нього спецобов’язків (крім спецобов’язків для забезпечення збільшення частки виробництва електроенергії з альтернативних джерел енергії).

Розмір вартості послуги із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії затверджується Регулятором.

Таким чином, діюче законодавство надає Гарантованому покупцю усі необхідні важелі для виконання спецобов’язків, зокрема, право на звернення до Регулятора із сумою компенсаційного платежу, який розрахований з урахуванням усіх витрат, передбачених законодавством.

Для того, щоб вирішити ситуацію з обмеженням продажу електроенергії, Гарантований покупець має здійснити повну оплату усіх несплачених сум, належних НАЕК «Енергоатом». Якнайшвидше розв’язання цієї проблеми – в інтересах обох підприємств та сприятиме стабілізації функціонування ринку.

Нагадаємо, за умовами договору між НАЕК «Енергоатом» та Гарантованим покупцем передбачено право НАЕК «Енергоатом» на тимчасове призупинення продажу (відпуску) електроенергії у разі, якщо Гарантований покупець порушив строк оплати будь-якого платежу за договором, а також при наявності заборгованості у Гарантованого покупця перед Продавцем за договором.

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Оскільки Гарантований покупець порушив строки оплати та накопичив заборгованість за електричну енергію, НАЕК «Енергоатом» з 12.02.2020 року на 25% призупинила продаж електричної енергії Гарантованому покупцю.

Відповідно до Закону України «Про ринок електричної енергії», на НАЕК «Енергоатом» покладено спеціальні обов’язки для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії. Компанія реалізує майже 85% відпущеної електроенергії Гарантованому покупцю, який, у свою чергу, продає електроенергію за визначеною ціною постачальникам універсальних послуг в обсягах, необхідних для задоволення потреб побутових споживачів.