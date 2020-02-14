Енергоатом спростовує інформацію про можливість припинення поставок електроенергії населенню

Стосовно оприлюднених у низці ЗМІ звинувачень на адресу НАЕК «Енергоатом» у погрозах припинити поставки електроенергії населенню повідомляємо: вони є такими, що категорично не відповідають дійсності.

Про це повідомляє пресслужба Енергоатому.

НАЕК «Енергоатом» є соціально-відповідальним підприємством і з перших днів обговорення нового ринку електроенергії підтримував тимчасове покладання на Компанію спецобов'язків з виробництва дешевої електроенергії для населення. Нагадаємо, на старті реформи енергоринку йшлося про покладання з цією метою на Енергоатом ПСО у розмірі 60% від загального обсягу електроенергії, що виробляється на АЕС.

На сьогодні відповідно до Положення про спецобов’язки, ДП «НАЕК «Енергоатом» реалізує майже 85% відпущеної електроенергії ДП «Гарантований покупець», який, у свою чергу, продає електроенергію за визначеною ціною постачальникам універсальних послуг в обсягах, необхідних для задоволення потреб побутових споживачів.

ДП «НАЕК «Енергоатом» виконує свої зобов’язання перед ДП «Гарантований покупець» у повному обсязі, завдяки чому населення країни забезпечено доступною за ціною електроенергією.

Положенням про спецобов’язки гарантується право виробника своєчасно та у повному обсязі отримувати кошти за продану ним електричну енергію.

Водночас, гарантований покупець зобов’язаний забезпечувати виконання умов купівлі електричної енергії, визначених в укладених з виробниками електроенергії договорах.

За умовами договору між ДП «НАЕК «Енергоатом» та ДП «Гарантований покупець» передбачено право Енергоатома на тимчасове призупинення продажу (відпуску) електроенергії у разі, якщо Гарантований покупець порушив строк оплати будь-якого платежу за договором, а також при наявності заборгованості у Гарантованого покупця перед Продавцем за договором.

Оскільки ДП «Гарантований покупець» порушило строки оплати та накопичило заборгованість за електричну енергію перед ДП «НАЕК «Енергоатом», з 00 год. 00 хв. 12 лютого 2020 року Компанія обмежила продаж (відпуск) електричної енергії з АЕС для ДП «Гарантований покупець». Обсяг обмеження становить лише 25% від запланованого відпуску електроенергії ДП «Гарантований покупець». Тобто, Енергоатом продовжує відпускати 60% електроенергії за найнижчим у світі та в Україні тарифом – 56,7 коп. Цього обсягу електроенергії більш ніж достатньо для забезпечення потреб населення.

Наголошуємо, що зазначене обмеження жодним чином не вплинуло на виконання гарантованим покупцем обов’язку в частині продажу електроенергії постачальникам універсальних послуг для потреб населення. Постачальники універсальних послуг отримують заявлені ними обсяги електроенергії, необхідні для забезпечення побутових споживачів.

Таким чином, інформація щодо впливу дій ДП «НАЕК «Енергоатом» на постачання електроенергії населенню є неправдивою та маніпулятивною.

Продаж (відпуск) усього належного обсягу електричної енергії ДП «Гарантований покупець» буде поновлено ДП «НАЕК «Енергоатом» після усунення/припинення чинності обставин, що зумовили таке призупинення відпуску електроенергії та за умови отримання від ДП «Гарантований покупець» повної оплати всіх несплачених сум (включаючи всі належні платежі, пеню, штраф та суму відшкодування витрат, шкоди), належних ДП «НАЕК «Енергоатом».