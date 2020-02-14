Ситуація на ринку електроенергії вимагає негайних змін у Правилах ринку - Енергоатом

У Міністерстві енергетики та захисту довкілля України під головуванням міністра Олексія Оржеля відбулася нарада щодо ситуації на ринку електричної енергії.

Про це повідомляє пресслужба Енергоатому.

Нарада відбулася за участю представників державних підприємств НАЕК «Енергоатом», «Оператор ринку», «Гарантований покупець», НЕК «Укренерго».

Під час наради було проведено аналіз дій учасників ринку «на добу наперед» (РДН) та внутрішньодобового ринку, починаючи з січня 2020 року, який засвідчив збільшення кількості випадків подання заявок на продаж електроенергії на РДН у торговій зоні «ОЕС України», у яких наявне суттєве зниження рівня заявлених цін та значне збільшення заявлених обсягів у нічні години доби, що може вказувати на ознаки маніпулювання ринком.

Такі дії окремих учасників ринку вкрай негативно впливають на ринок електричної енергії загалом, а також на виконання спеціальних обов’язків ДП «Гарантований покупець», який позбавлений можливості вчасно та в повному обсязі забезпечувати розрахунки з виробниками електричної енергії.

Згідно з вимогами постанови КМУ від 05.06.2019 № 483 «Про затвердження Положення про покладення спеціальних обов’язків на учасників ринку електричної енергії для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії», ДП «НАЕК «Енергоатом» забезпечує продаж 85% відпущеної електричної енергії ДП «Гарантований покупець». Зазначений напрям продажу є основним джерелом доходу та надходження грошових коштів для Компанії.

НАЕК «Енергоатом» неодноразово наголошувала, що для ліквідації спекулятивного викривлення ринку «на добу наперед» та балансуючого ринку необхідно внести зміни до Правил ринку шляхом встановлення коректних цінових обмежень та механізму ціноутворення під час врегулювання небалансів учасників ринку.

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За підсумками наради було вирішено звернутися до Кабінету Міністрів України та Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг з пропозицією негайно врегулювати критичну ситуацію на ринку електричної енергії шляхом прийняття необхідних змін до правил ринку з метою стабілізації попиту і пропозиції на ринку електричної енергії та запобігання отриманню спекулятивних надприбутків недобросовісними учасниками ринку.

Будь-яке зволікання або відтермінування вирішення зазначених питань призводитиме до виникнення та зростання збитків не лише ДП «НАЕК «Енергоатом», але й інших учасників ринку.

НАЕК «Енергоатом» закликає всіх учасників ринку електричної енергії утримуватись від маніпулятивних дій та дотримуватись одного з базових принципів функціонування ринку електричної енергії – добросовісної конкуренції.