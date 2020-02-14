На Рівненської АЕС перший блок підключили до енергомережі
Про це повідомляє пресцентр ДП "НАЕК "Енергоатом".
"14 лютого 2020 року о 07:40 енергоблок №1 (ВВЕР-440) Рівненської АЕС підключено до енергомережі після завершення планово-попереджувального ремонту", - йдеться в повідомленні.
В Енергоатомі зазначили, що наразі виконується планове підвищення потужності енергоблока.
Станом на 8 годину 14 лютого в роботі перебувають усі чотири енергоблоки Рівненської АЕС. Минулої доби на Рівненській АЕС у роботі перебували три енергоблоки із сумарним навантаженням 2 429 МВт.
Як відомо, Рівненська атомна електростанція розташована на північному заході Рівненської області в м. Вараш. На РАЕС експлуатуються чотири енергоблоки сумарною потужністю 2 835 МВт: блок №1 (ВВЕР-440) потужністю 420 тис. кВт з 1980 року, блок №2 (ВВЕР-440) потужністю 415 тис. кВт з 1981 року, блок №3 (ВВЕР-1000) потужністю 1 млн кВт з 1986 року, блок №4 (ВВЕР-1000) потужністю 1 млн кВт з 2004 року.